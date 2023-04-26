Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Bankalar Birliği arasında “Finansal Okur Yazarlık Eğitimleri” düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninin açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kıbrıs Türk Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’ın imza koyduğu protokol ile gençlerin finansal okuryazarlık konusundaki farkındalık, bilinç ve yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Finansal Okur Yazarlık Eğitimleriyle, gençlerin finansal okuryazarlık eğitimleri aracılığı ile finansal kavramları anlamaları, kişisel mali yönetimlerini doğru yapabilmeleri, finansal ürün ve hizmetleri doğru kullanmalarının sağlanması amaçlanıyor.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, finansal okuryazarlık eğitimlerinin erken yaşta başlamasının bilinçli bireyler yetişmesine önemli katkı yapacağını ve bunun da ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını ayrıca kurumsal yapıyı güçlendireceğini belirtti.

Tatar, finans konusunun hassas ve önemli bir konu olduğuna işaret ettiği konuşmasında, bu alanda alınacak eğitimlerin önemini vurguladı.

Finans alanında yapılan olası bir yanlışın ciddi sonuçlar doğuracağını söyleyen Tatar, konuşmasında tahakkuk hesaplarının önemine değindi.

“Bankalara gözümüz gibi bakmalıyız” diyen Tatar, tasarrufların bankaların sorumluluğunda bulunduğunu söyleyerek, özellikle kredilerin geri dönmesi noktasında sorumluluklarının büyük olduğunu belirtti.

Bankalar Yasası ve Merkez Bankası’nın önemine vurgu yapan Tatar, güvenirlik açısından denetim noktasının da etkin bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

İki devletlilik politikasının Türkiye ile birlikte sürdürüldüğünü dile getiren Tatar, KKTC’ye ilginin artmasıyla varlıkların da arttığını bununla birlikte refahın, barış ve huzurun geleceğini kaydetti.

Tatar, “Ülkenin güvenirliliğinin artmasıyla yatırımlar da artıyor” diye konuştu.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, hesabını bilmenin önemini vurguladığı konuşmada, bakanlığın yol haritası hakkında bilgi verdi.

Amcaoğlu, geçirilen yasalara değinerek, enerji alanın çıkarılan yasaların ve enerjide hesabını bilme noktasının önemine işaret etti ve hesabını bilmek için enerji, girdi maliyetlerini ve ihtiyaçları bilmek gerektiğini söyledi.

Enerji ve akaryakıt konularında muktedir olmak gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, gelişmeleri takip etmenin ve bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu belirterek, bu noktada Mart ayı sonunda akaryakıtta otomasyonun devreye girdiğini anımsattı.

Amcaoğlu, elektrikte arz güvenliğinin devlet eline geçmesi ve enterkonnekte olma fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğini söyleyerek, “Bu yönde adımlar atılmalıdır” dedi.

“Eğitim her şeyin temelidir” diyen Amcaoğlu, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Çavuşoğlu

Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki alışkanlıkları değiştirip çağdaş seviyeye getirmek gerektiğini söyleyerek, ihtiyaçların çeşitlendiğini fakat gelirlerin sabit kaldığını belirtti.

Geleceğe sağlıklı gidebilmenin önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, eğitimlerin daha sağlıklı bir tüketim ortamı sağlayacağına inanç belirtti.

Hesabını bilen bir Kıbrıs yaratmak adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, kadroların da hazır olduğunu, gelecek yıldan itibaren her yıl yaygınlaştırarak eğitimleri vereceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, eğitimi alacak öğrencilerin gelecek yıllarda devleti yöneteceklerini ifade etti.

-Önal

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, günümüz finansal dünyasının çerçevesi ile ilgili bilgi vererek, çok ürün bulunduğunu, karmaşıklıklar yaşandığını, dolandırıcılığın yaygınlaştığını, kur ve faiz şoklarının görüldüğünü, kripto para kullanımının arttığını belirtti.

“Finansal okuryazar olma ayakta kalmanın tek şartı” diyen Önal, protokol çerçevesinde verilecek eğitimlerle farkındalık ve finansal okuryazarlar yaratma hedefinde olduklarını kaydetti.

Önal, bu çerçevede çocuklara yönelik seminer, konferans düzenleneceğini, bilgilendirici programlar yapacaklarını ifade etti.

Önal, projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kıbrıs Türk Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal protokolü imzaladı.