Candan: En erken zamanda seçime gidilmesi şart

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanamadı. Bugün toplanma denemesi yapmayan Genel Kurul, Meclis Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre günün devamında da toplanmayı denemeyecek.

Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Meclis Başkan Vekili Armağan Candan, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclis Grubu’nda alınan karar doğrultusunda CTP milletvekilleriyle birlikte Meclis’e girmediğini ancak en yaşlı üyeye toplantıyı açma talimatı vermesine rağmen bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekâlet ettiğinden, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Cumhurbaşkanı dönünceye kadar Meclis Başkan Vekili görevini yürütüyor. Bu nedenle Genel Kurul toplantısına başkanlık etme yetkisi de Candan’da bulunuyor.

“GENEL KURUL TOPLANTISININ NE ZAMAN YAPILACAĞI NET DEĞİL”

Armağan Candan, böyle bir durumda Meclis’in bir sonraki toplantısını ne zaman yapacağı konusunda bir netlik olmadığını ifade ederek, bu konuda içtüzükte herhangi bir madde bulunmadığını söyledi.

Candan, bugün yaşananların, önceki dönemde yaşanan nisap sorunlarının, mevcut hükümet döneminde sadece Meclis’ten sadece 6 yasanın geçirilmiş olmasının ve bu süreçte işlerin yasa gücünde kararname ile yürütülmeye çalışılmasının, halkın egemenliğinin tecelli ettiği Meclis’e gölge düşürdüğünü de kaydetti.

Durumun sürdürülebilir olmadığını belirten Candan, en erken zamanda seçime gidilmesinin şart olduğunu ifade etti. Candan “Böyle devam etmek toplum adına zaman kaybından başka bir şey değildir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1 Ekim’deki törensel toplantıyla yeni yasama yılının açılışını yapmıştı.