Özersay: Bugün Meclis’i toplayamamış olmaları şaşırtıcı değildir

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada “”Nisapta sorunumuz olacağını sanmıyorum”, “26’ımız vardır” diye iki gündür açıklamalar yapan Sayın Saner’in koalisyon ortakları ve vekilleri konusunda doğru değerlendirme yapamadığı, vekillerin duruşlarını DOĞRU OKUYAMADIĞI anlaşılıyor.Aslında işin özü şu: Ruhunu teslim etmiş olan bir hükümet var ama kurultay yarışı nedeniyle kimse bu meftayı defnetmek istemiyor. Kurultaya hükümette girmek ya da kurultaya Başbakan olarak girmek için Meclis desteğini yitirmiş olan ÖLÜ HÜKÜMETE CANLI MUAMELESİ yapmayı tercih ediyorlar. Bugün Meclis’i toplayamamış olmaları şaşırtıcı değildir, sadece MALUMUN İLANIDIR.” ifadelerini kullandı.