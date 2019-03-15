Canan Karatay: Kışın patlıcan yenmesine karşıyım

Canan Karatay, sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin önemine işaret etti, “Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım” dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 1. Adana Sağlık Festivali’ne katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü’nün bulunduğu sofraya misafir olan Karatay, sağlıklı beslenme üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlatan Karatay, sebzelerin mevsimine göre tüketilmesinin önemine işaret etti.

“Kış mevsiminde ucuz olan kış sebzelerini tüketmeliyiz. Yazın da yaz sebzelerini yemeliyiz” diyen Karatay, “Çünkü vücudumuz böyle programlanmış. Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım. Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir. Kışın, turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz var. Kışın bu sebzeleri yemeliyiz ki; hastalanmayalım. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde yemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“MUTLU OLMAK İSTEYEN ŞALGAM SUYU İÇSİN”

Şalgam suyuna övgüler yağdıran Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti.

Mutluluk hormonu olan serotonin bağırsaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, “Serotonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de serotonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdir” diye konuştu.

Karatay, makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu dile getirdi.