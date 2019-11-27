Canaltay: Ülke için çok kötü oldu

UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Atlasglobal’ın uçuşlarını durdurmasını değerlendirdi.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Atlas Global’ın uçuşlarını durdurmasının KKTC için olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkati çekti. Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil, meclis çalışmaları ve Atlas Hava Yollarının uçuşlarını durdurması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Atlas Global Havayollarının uçuşlarını durdurması ile ilgili de konuşan Canaltay, “Bizim için kötü oldu. Bizi çok büyük etkileyecek” ifadelerine yer verdi. Şu anda iflasını ilan etmediğini, sadece 21 aralığa kadar ödeme dengelerini toparlayabilmesi için durdurduğuna dikkat çeken Canaltay, şirketin, yolcularını da hiçbir uçuşa aktarmadığını ekledi. Türkiye’de Onur Hava Yollarının da sektörden çekildiğini anımsatan Canaltay, “Atlas da çekilirse iki hava yolu şirketi bu ülkenin yolcu kapasitesini kesinlikle taşıyamaz. Turizmde kaosa gideriz. Nasıl B planı uygulayacağımız konusunda adım atmalıyız. Yılbaşı üstüyüz, Türkiye’den gelecek olan turistler var, kapalı guruplar var, Çalıştay, kongreler var, hiçbir uçak firmasına devretmemesi de akıllara başka bir şey getirir. Yasal olarak devretmesi gerekir. Bugün olayları takip etmek gerekiyor, takip edip görelim” dedi.

Canaltay meclis çalışmalarından da söz ederek, yasa yapmada yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Mecliste seçilen 50 Milletvekilin 12’sinin Bakan ve Başbakan olduğunun altını çizen Canaltay, 6 Milletvekilin gurubu olmadığı için komitelere giremediğini de belirterek, “Siz kalan kişiyle- 32 kişiyle hem komitelere gireceksiniz ve yasal düzenleme yapacaksınız. Nasıl olacak?” sorusunu sordu. Canaltay 2 komitede görev aldığını ve haftanın 2 günü meclis olduğunu da söyleyerek, gelen yasaların olduğunu, yasaların düzgün gelmediğini ve üzerinde 6 ay çalıştıkları yasalar olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Canaltay, “bizim önümüzde büyük sorunlar var” ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanlığı konusunda acele edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Canaltay, Ulusal Birlik Partisi’nin adayının günü geldiğinde belli olacağını belirterek, buna parti meclisinin karar vereceğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının üç aşağı beş yukarı belli olduğunu söyleyen Canaltay, “Ersin beyin üzerinde bir yoğunlaşma var” dedi ve ekledi; “Ersin bey ilk başta aday olmayacağım demişti, ilk başta belki öyle düşündü. Gezdiği yerlerde kendisine halktan çok telkin geldi. Kimi teamül dedi, kimi anketleri örnek gösterdi. Burada Ersin beyin aklına yatan bir şey oldu. Diğer arkadaşlarımız çok değerli. Ersin beyin aklına yatmasıyla diğer arkadaşların yorumu olmadı. Ben Ersin beyin aday olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanlığına oturması için parti olarak elimizde geleni yapacağız ve inanıyorum ki başaracağız.”