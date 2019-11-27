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Arnavutluk’ta 5.3 büyüklüğünde deprem

27 Kasım 2019

Art arda depremlerle sarsılan Arnavutluk’ta son olarak 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Arnavutluk’ta  meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, liman kenti Durres’in 24 kilometre kuzeyinde ve başkent Tiran’ın 42 kilometre kuzeybatısında kaydedildi. Sarsıntı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Bugün 18.00 sıralarında da Arnavutluk 5.6 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı.

Dün gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde ise şu ana kadar 32 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8’i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Arnavutluk’ta 6,4 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü, 150 yaralı

 

 



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