Canaltay, KTFF başkan adayı

ÖNCE İSTİFA SONRA DEVAM KARARI:

Yeniboğaziçi Başkanı Derviş Canaltay, Cuma gecesi alınan 7-1’lik Doğan mağlubiyetinin ardından kulüp başkanlığından istifa ettiğini ve KTFF Başkanlığına aday olduğunu açıkladı, dün ise futbolcuların isteği ile sezon sonuna kadar kulüp başkanlığına devam etme kararı aldığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nde 2 hafta önce teknik direktör Eralp Şerifoğlu istifa etmişti ve yönetim göreve Mehmet Metça’yı getirmişti. Takım yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçında Cuma gecesi Mağusa’da Doğan Türk Birliği’ne 7-1 mağlup olurken, maç 2-1 devam ederken rakibin kazandığı penaltı pozisyonuna “o penaltı ise bu da penaltıdır” şeklinde yorum yapan hakemin oyuncularının inancını ve ümidini kırdığını belirten kulüp başkanı Derviş Canaltay maçtan sonra isyan etti ve kulüp başkanlığı bıraktığını açıkladı.

Canaltay kendisine ait sosyal medya hesabından dün akşam yaptığı açıklamada hakem kararlarına isyan ederken kulüp başkanı olarak başarısız olduğunu net bir şekilde ifade etti. Canaltay, “varsın biz kaybedelim ama gelecek, savaşanın kazandığı, kimsenin hakkının yenmediği bir döneme emanet olsun” diyerek ilk seçimde KTFF başkanlığına aday olacağını duyurdu.

Canaltay dün ise kulüp başkanlığı görevine sezon sonuna kadar devam etme kararı aldığını açıkladı. Canaltay, futbolcuların evine kadar gelerek kendisi ile konuştuğunu ve mücadele etmekten vazgeçmeme sözü verdiğini, göreve devam etme konusundaki isteklerine de kayıtsız kalamadığını ve sezon sonuna kadar başkanlık görevine devam edeceğini duyurdu.