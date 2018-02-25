Sevinen olmadı: 1-1

Yalova, cezası nedeniyle Değirmenlik’te konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova ile 1-1 berabere kaldı ve bu sonuç iki takımı da mutlu etmedi

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Ali Özer, Olgun Canik, Ömer Doğru

Yalova: İrfan, Mithat, Tayfun, Reşat, Mahmut, Edis (Dk.60 Batshi), Uche Sunday, Buğra, Ali Azouz (Dk.67 Selçuk), Hasip, Cemal

M.A. Yeşilova: Hasan, Okan, Vakkas, Binya, Mustafa, Adeleke, Ulaş, Cenk, Billy Mehmet (Dk.20 Ahmet), Hamis (Dk.65 Ziya), Yasin (Dk.46 Mejdi)

Goller: Dk.57 (penaltıdan) Buğra (Yalova) – Dk.47 Mejdi (MAY)

Kırmızı kart: Dk.85 Ziya (MAY)

K-Pet Süper Lig’in 20. Hafta mücadelesinde Yalova ile Merit Alsancak Yeşilova 1-1 berabere kaldı. Yalova’nın cezası nedeniyle Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 47. dakikada Mejdi’nin golüyle öne geçse de Yalova 57. dakikada Buğra’nın penaltıdan kaydettiği golle skora eşitledi ve maç karşılıklı gelen gollerle 1-1 sona erdi. Yeşilova’da oyuna sonradan giren Ziya 85’te ikinci sarıdan kırmızı kart görürken Okan, Adeleke ve Mustafa da sarı kart görerek Yenicami maçında cezalı duruma düştüler. Bu sonuçla Yalova puanını 21’e, Yeşilova ise 30’a ulaştırdı.

Önemli anlar

Dk.21: Yeşilova zorunlu oyuncu değişikliğine gitti. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Billy Mehmet’in yerine Ahmet dahil oldu.

Dk.26: Buğra’nın ceza sahası üzerinden şutunda kaleci Hasan’ın müdahalesiyle top üst direkten auta gitti.

Dk.35: Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ali, Hasan ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda Hasan ayaklarıyla topu auta gönderdi.

İlk devre golsüz geçildi.

Dk.47: Ulaş’ın soldan kullandığı serbest atışta Mejdi kafayla topu ağlara yolladı ve Yeşilova öne geçti. (0-1).

Dk.57: Uche’nin, ceza alanı içinde Ulaş tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Buğra gole çevirdi ve skora denge geldi. (1-1)

Dk.78: Tayfun’un sağdan ortasında Hasan’ın elinden seken topu Hasip boş kaleye gönderemedi.

Dk.85: Yesilova’da ikinci devre oyuna dahil olan Ziya ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.90: Yeşilova teknik direktörü Erdinç Akyulaf ve yönetici Abdülkadir Çelik itirazları nedeniyle hakem tarafından saha dışına gönderildi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.