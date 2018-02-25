GG hayat buldu: 4-2

ÇANLAR OZANKÖY İÇİN ÇALIYOR:

Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma adına iki takım açısından da büyük önem taşıyan maçta Gençlik Gücü, Ozanköy’ü 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla GG ligde kalma şansını arttırırken Ozanköy ise ligin dibine demirledi

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Malek, Sabriye Atikoğlu, İsfendiyar Açıksöz

G.Gücü: Ferhat, Hakan, Ali, Agit, Ahmet Can (Dk. 46 Orhan), Yusuf, Debola, Mamadou, Ndue (Dk.73 Özcan), Derviş, Hüseyin (Dk. 46 Gökhan).

Ozanköy: Çağatay, Saydam (Dk. 56 Alpay), Mike, Zihni, Gaius, Serhan, Bekir, Abia 8Dk. 69 Ali Kopça), Ertan, Fikret (Dk. 33 Hasan), Deniz Kibar.

Goller: Dk. 19 Hakan, Dk. 27 ve 31 Ndue, Dk. 53 Debola (G.Gücü), Dk. 20 Deniz Kibar, Dk. 40 Abia (Ozanköy)

K-Pet Süper Lig’de günün önemli maçında Gençlik Gücü konuk ettiği Ozanköy’ü 4-2 mağlup ederek alt sıralardan kurtulma adına birebir rakibini geride bırakmış oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan, Ndue (2) ve Debola atarken konuk takımın golleri Deniz ve Abia’dan geldi. Bu sonuçla GG puanını 23 yaparak ligde kalma şansını arttırdı, Ozanköy ise 11 puanla dipte kaldı.

Önemli anlar:

Dk.19 yaklaşık 25 metreden Hakan Karacaoğlu sert ve düzgün vurdu ve topu köşeden filelere gönderdi: 1-0.

Dk.20 Deniz Kibar sol taraftan çalımlarla ceza sahasına girdi. Yerden sert vurdu Ferhat’ın bacakları arasından geçen top filelere gitti: 1-1

Dk.27 Mamadu’nun ara pasında Ndue kaleci Çağatay ile karşı karşıya kaldı. Plase vuruşta takımını 2-1 öne geçirdi.

Dk.31 Ahmet Can yakın kale direğine güzel orta yaptı, Ndue şık kafa vuruşu ile skoru 3-1 yapan golü attı.

Dk.40 Ertaç son çizgiye indi geride gelen Abia’nın önüne topu gönderdi. Abia altıpas içerisinde boş kaleye topu gönderdi: 3-2.

İlk devre 3-2 tamamlandı.

Dk.53 Abit köşe vuruşunu kullandı. İyi yükselen Debola kafa vuruşu ile skoru 4-2’ye getirdi.

Dk.84 Deniz Kibar sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunda topu üstten dışarı attı.

Dk.86 Özcan ceza sahasına girerken sert vurdu. Top direkten dışarı gitti.

Karşılaşma 4-2 sona erdi.