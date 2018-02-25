Binatlı durdu, Forest durmadı: 1-4

Ligin ikinci yarısında büyük düşüş yaşayan Binatlı, ilk yarıyı 1-0 önde kapadığı Küçük Kaymaklı karşısında ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı ve rakibine kendi sahasında farklı kaybetti

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Cem Öksüzoğlulları

Binatlı: Yusuf Yontar, Erencan, Kehinde, Taner (Dk.69 Abdulah), Çağdaş, Mehmet Erol, Şenol, Burak (Dk.63 Kemal Yıldırım), Mehmet Neşe (Dk.46 Kemal Uçaner), Peter, Bello

Kaymaklı: Ali, Mehmet Kaygısız, Yusuf Özbahar, Uğur, Turgut, Hüseyin, Konan, Franck (Dk.90 Ahmet), Sercan, Berkem, Bayram (Dk.24 Tuğrul)

Goller: Dk.12 Bello (Binatlı) – Dk.50 Sercan, Dk.52-Dk.72 Uğur, Dk.66 Yusuf Özbahar (K. Kaymaklı)

Kırmızı kartlar: Dk.58 Kehinde (Binatlı) – Dk.58 Mehmet Kaygısız, Dk.89 Sercan (K. Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Küçük Kaymaklı, Binatlı’yı deplasmanda 4-1 mağlup ederken ev sahibi ekip maçı 10, konuk takım ise 9 kişiyle tamamladı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu’nda oynanan maçın ilk devresini Binatlı 12. dakikada Bello’nun attığı golle 1-0 önde kapadı. Kaymaklı 50’de Sercan ile skoru eşitlerken 52’de Uğur takımını öne geçirdi. 66’da Yusuf farkı ikiye taşırken 72’de bir kez daha sahneye çıkan Uğur skoru tayin eden golü attı. 58. dakikada Binatlı’dan Kehinde, Kaymaklı’dan Mehmet Kaygısız kırmızı görürken Kaymaklı’da 89’da da Sercan kırmızı kart gören isimler oldu. Bu sonuçla Binatlı 34 puanda kalırken Kaymaklı da puanını 34 yaparak rakibini yakaladı.

Önemli anlar

Dk.8: Gelişen Kaymaklı atağında Konan’ın pasında topla müsait durumda buluşuna Franck’ın şutunda top kaleci Yusuf’ta kaldı.

Dk.12: Bello’nun geriye bıraktığı topta Peter düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (1-0).

Dk.18: Şenol’un pasında Bello sağ çaprazda kaleci Ali ile karşı karşıya kaldı vuruşunda Ali topu kornere çeldi.

İlk devre 1-0 Binatlı üstünlüğünde geçildi.

Dk.50: Topla müsait durumda buluşan Sercan düzgün bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. (1-1).

Dk.52: Hüseyin’in ceza alanına gönderdiği topu iyi kontrol eden Uğur, durumu 2-1 yaptı. (1-2).

Dk.58: Futbolcular arasında yaşanan itiş kakış sonrasında Binatlı’dan Kehinde, Kaymaklı’dan da Mehmet Kaygısız direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dk.66: Uğur’un ortasında Konan’ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Yusuf Özbahar tamamladı. (1-3).

Dk.72: Yusuf Özbahar’ın kafa vuruşunda yine kaleciden dönen topu takip eden Uğur skoru 4-1 yaptı. (1-4).

Dk.81: Şenol’un sağ çaprazdan şutunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.

Dk.88: Peter’e yaptığı faul sonrasında son adam olduğu gerekçesiyle Sercan direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonda sakatlanan Sercan’ın çenesi yarıldı. Ambulansla Lefkoşa Kolan Hastanesine kaldırılan Sercan’ın çenesine dikiş atıldı.

Karşılaşma 4-1 Kaymaklı üstünlüğünde tamamlandı.