“Off Road Sprint”te zirve Karaoğlan

20
off-roadd

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu ile hayata geçirilen 2018 Off Road Rally Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı dün yapıldı. Yarışı Serhat Karaoğlan kazandı.

3 yarışlık şampiyona şeklinde planlanan Off Road Rally Sprint’in ilk ayağı dün, Kanlıköy-Plümer Koruluğu arasında hazırlanan 6.8 kilometrelik etapta yapıldı. Biri antrenman olmak üzere üç kez geçilen etapta sıralama sürekli değişti. Land Rover Tomcat aracı ile mücadele eden Serhat Karaoğlan günü ilk sırada noktalarken, Cem Aytaç ikinci, Yusuf Hüdan ise üçüncülüğü elde etti.

Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıf üzerinden yapılan yarışta, Serhat Karaoğlan Sınıf K3’te de zirvede yer aldılar. Sınıf K4’te Cem Aytaç, Sınıf K2’de Ahmet Esendağlı ve Sınıf K1’de de  Burak Emingil birinci oldu.

 

Pilot                                     Co-Pilot                               Sınıf       Araç                                     Derece

1.Serhat Karaoğlan            İsmail Karataç                    K3          Land Rover Tomcat           12:05.5

2.Cem Aytaç                       Cevdet Alptürk                   K4          Mitsubishi Pajero                             12:09.0

3.Yusuf Hüdan                   Hasan Reyhan                    K3          Mitsubishi Pajero Evo       12:21.9

4.Musa Ersoy                     Ramadan Kıral                    K4          Land Rover Tomcat           12:23.1

5.Göksel Macila                 Buğra Tabak                       K3          Mitsubishi Pajero Evo       12:24.1

6.Ahmet Esendağlı            Veli Esendağlı                     K2          Suzuki Grand Vitara          12:33.0

7.Soyer Arseven                 Yusuf Tayfur                       K4          Mitsubishi Pajero Evo       12:44.6

8.Bereket Bereketligil        Ahmet Alasya                     K3          Mitsubishi Pajero Evo       12:52.9

9.Burak Emingil                  Emin Emigil                        K1          Suzuki X90                          12:54.7

10.Cemal Çelik                   Mehmet Topal                   K2          Suzuki Vitara                      12:55.7

11.Zühtü Cumalıgil            Eraslan Ergün                     K4          Land Rover Tomcat           13:04.7

12.Argun Çağıl                   Mazhar Ünal                      K1          Suzuki Vitara                      13:20.2

13.Raif Paşa                        Erdem Oskar                      K1          Suzuki Vitara                      16:56.1

14.Cemal Arsal                   Ahmet Buzlukcuoğlu         K3          Mitsubishi Pajero Evo       24:06.0

15.Ahmet Baştaş                              Orhun Paralik                     K4          Land Rover Tomcat           Yarış Dışı

16.Halim Kahveciler          Ramadan Uzun                  K3          Nissan Patrol                      Yarış Dışı

17.Halil Erdoğuş                Hakan Kofalı                       K3          Jeep Grand Cherokee        Yarış Dışı