“Off Road Sprint”te zirve Karaoğlan

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu ile hayata geçirilen 2018 Off Road Rally Sprint Şampiyonası’nın ilk yarışı dün yapıldı. Yarışı Serhat Karaoğlan kazandı.

3 yarışlık şampiyona şeklinde planlanan Off Road Rally Sprint’in ilk ayağı dün, Kanlıköy-Plümer Koruluğu arasında hazırlanan 6.8 kilometrelik etapta yapıldı. Biri antrenman olmak üzere üç kez geçilen etapta sıralama sürekli değişti. Land Rover Tomcat aracı ile mücadele eden Serhat Karaoğlan günü ilk sırada noktalarken, Cem Aytaç ikinci, Yusuf Hüdan ise üçüncülüğü elde etti.

Araçların motor hacimlerine göre 4 sınıf üzerinden yapılan yarışta, Serhat Karaoğlan Sınıf K3’te de zirvede yer aldılar. Sınıf K4’te Cem Aytaç, Sınıf K2’de Ahmet Esendağlı ve Sınıf K1’de de Burak Emingil birinci oldu.

Pilot Co-Pilot Sınıf Araç Derece

1.Serhat Karaoğlan İsmail Karataç K3 Land Rover Tomcat 12:05.5

2.Cem Aytaç Cevdet Alptürk K4 Mitsubishi Pajero 12:09.0

3.Yusuf Hüdan Hasan Reyhan K3 Mitsubishi Pajero Evo 12:21.9

4.Musa Ersoy Ramadan Kıral K4 Land Rover Tomcat 12:23.1

5.Göksel Macila Buğra Tabak K3 Mitsubishi Pajero Evo 12:24.1

6.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı K2 Suzuki Grand Vitara 12:33.0

7.Soyer Arseven Yusuf Tayfur K4 Mitsubishi Pajero Evo 12:44.6

8.Bereket Bereketligil Ahmet Alasya K3 Mitsubishi Pajero Evo 12:52.9

9.Burak Emingil Emin Emigil K1 Suzuki X90 12:54.7

10.Cemal Çelik Mehmet Topal K2 Suzuki Vitara 12:55.7

11.Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün K4 Land Rover Tomcat 13:04.7

12.Argun Çağıl Mazhar Ünal K1 Suzuki Vitara 13:20.2

13.Raif Paşa Erdem Oskar K1 Suzuki Vitara 16:56.1

14.Cemal Arsal Ahmet Buzlukcuoğlu K3 Mitsubishi Pajero Evo 24:06.0

15.Ahmet Baştaş Orhun Paralik K4 Land Rover Tomcat Yarış Dışı

16.Halim Kahveciler Ramadan Uzun K3 Nissan Patrol Yarış Dışı

17.Halil Erdoğuş Hakan Kofalı K3 Jeep Grand Cherokee Yarış Dışı