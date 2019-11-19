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Çalışma Affı resmen yürürlükte

19 Kasım 2019

Kayıt dışı işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde, sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma yaşamında oluşan sorunların giderilmesi hedefiyle hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası 19 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma Affı, 90 Gün Geçerli Olacak

 Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasa Değişikliği,  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği  19 Kasım 2019 tarihinden itibaren 90 gün süreyle geçerli olacak.

KKTC sınırları içerisinde bulunup, ülkeye ön izinle gelip çalışma izni çıkarmamış, çalışma izni veya iş kurma izninden dolayı kayıt dışı duruma düşüp vize cezası oluşan kişiler aftan faydalanmak için, bir asgari ücret tutarında  ( 3400 TL) para cezası  ödeyerek aftan yararlanabilecek.

Yasa hakkında bilgi edinmek   isteyenler, csgb.gov.ct.tr  adresinden,  Facebook, Instagram, Twitter üzerinden  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  ulaşarak , Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’ne başvurarak ya da ALO 102 İhbar  Hattı’nı ücretsiz arayarak  detaylı bilgi alabilecek.

 



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