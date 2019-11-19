Yaşam

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics’in %51’lik hissesini Coty’e sattı

19 Kasım 2019
Kylie Jenner

Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner, kozmetik markası Kylie Cosmetics’in çoğunluk hissesini 600 milyon dolara ABD merkezli kozmetik devi Coty’e sattı. Şirketin yüzde 49’luk oranı kendisinde kalan Jenner, markanın kreatif direktörlüğünü üstlenecek.

Kylie Jenner

Kylie Cosmetics altında 2015 yılında 29 dolarlık ruj kitleri satarak makyaj serüvenine başlayan ve başarısını geçen yıl Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’i tahtından edip servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanı ile taçlandıran Kylie Jenner yeni bir ortaklığa imza attı.

ABD merkezli kozmetik devi Coty, sosyal medya fenomeni ve iş kadını Kylie Jenner’in sahibi olduğu Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51’ini 600 milyon dolara satın aldı.

Kylie Jenner
Satın almanın açıklanmasının ardından Coty hisseleri yüzde 2.6 yükseldi.

Yapılan anlaşma kapsamında Kylie Jenner ve ekibi üründen ve pazarlamadan sorumlu olmaya devam edecek.

Coty, bu satın almanın önümüzdeki 3 yılda net karına yüzde 1’lik katkıda bulunmasını bekliyor. Satın alma süreci ise gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmış olacak. Coty’den yapılan açıklamaya göre firmalar buhdan sonra markanın küresel büyüme hedeflerine odaklanacak.

Kylie Jenner

Son yükselişle beraber Coty hisseleri 2019 genelinde yüzde 86 değerlenmiş oldu. Coty bu sayede dün itibarıyla 9.3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.



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