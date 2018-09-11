Çakıcı: Tarım reformu yapılmalı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Tarım Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiriciler Birliği arasındaki anlaşmanın yetersiz ve sorunu çözmekten uzak olduğunu ileri sürdü.

Yazılı açıklamasında sorunun geçici tedbirlerle çözülemeyeceğini söyleyen Çakıcı, tarım reformu yapılmadan hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtulamayacağı görüşünü ifade etti.

Küçük orta işletme düzeyindeki hayvancının zorda olduğunu bildiren Çakıcı, hayvancılık sektöründe birkaç büyük hayvancının korunduğu bir düzenin oluşturulduğunu iddia etti.

Çakıcı “Yapılması gereken AB’de ve Türkiye’de olduğu gibi zenginlik sınırı belirleyerek bu sınırın üzerinde olanlara teşvikleri azaltmak ve ihtiyacı olmayanlara kesmek olmalı ve bu teşvikler küçük-orta işletme konumunda olan hayvancılara verilmelidir. Aksi takdirde binlerce hayvancı hayvanlarını büyük hayvancıya sattığı gibi yine aynı şekilde son kalanlarda birkaç aileye geri kalan hayvanlarını satacaktır.” dedi.