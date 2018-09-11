Limasol Sigorta’da 21. Yıl Coşkusu

Kıbrıs Türk Ekonomisinin köklü ve güçlü bankası Limasol Türk Kooperatif Bankası yan kuruluşlarından Limasol Sigorta 21’nci hizmet yılını kutladı.

Sigortacılık sektöründe birçok yeniliğe öncülük etmeyi sürdüren Limasol Sigorta, kuruluşunun 21’nci yılını Girne Lords Palace Hotel’de gerçekleşen sunumlu toplantı, plaket takdimi ve ardından düzenlenen öğle yemeği ile kutladı.

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu, Sigorta personeli, Sigorta Acenteleri, Limasol Bankası Üst Düzey Yönetim ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen 21. Yıl etkinliğinde; Limasol Sigorta’ya 10 yılı aşkın süredir hizmet eden personele plaketleri Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ve Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker tarafından takdim edildi.

Büyüme ve gelişme trendini sürdüren, sektördeki hizmet ve ürün kalitesini sürekli yenileyerek müşteri sayısını hedeflerin üzerine çıkarmayı başaran Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında; ‘Sigorta sektöründe halkımızı ilklerle tanıştıran, hasarlarını ödeyerek müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan ve ihtiyaca yönelik sigorta paketleri ile KKTC halkının hizmetinde olan Limasol Sigorta 21. Yılını gururla kutluyor. 21 Yıldır artan hedefleri başarı ile gerçekleştiren sigorta personeline, acentelere ve müşterilere destekleri için teşekkürlerini sunarak nice başarılarla dolu ve hasarsız yıllar temennisinde bulundu.’

Ardından Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, kurumun dünden bugüne 21 yıllık güçlü gelişimini anlattı.

Asker konuşmasında şunları söyledi: “Sigortacılık yapıyoruz hem de sonuna kadar, koşulsuz müşteri memnuniyetinden taviz vermeden, taşınmayan risklerin primini alarak pahalı poliçeler satmıyoruz ama taşınan riskin teminatını mutlaka vermeye çalışıyoruz, teminatını verdiği sigorta poliçesindeki hasarı gerçek anlamda ödeyen sigorta olarak tanınıp biliniyoruz. Sektörde yakın geçmişe kadar abartı gibi görünen birçok hizmet ve ürünü müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına ilkleri gerçekleştirerek uygulamanın haklı gururunu yaşıyor ve yaşatıyoruz. 21 Yıldır bizler ile yol alan ve sigortanın kuruluşunda olup da şu an aramızda olmayanları da anarak gücümüze güç kattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler: “Limasol Sigorta ilk poliçenin kesildiği günden bugüne 21 yıldır her zaman başarılarına başarı ekleyerek adından söz ettirmiştir”.

Limasol Sigorta’nın yüksek verimlilikte çalışırken, sektörün gelişmesine de öncülük etmesinden ayni zamanda banka olarak da mutlu olduklarını ifade eden Kemaler, sözlerini şöyle tamamladı: “1997 yılında Limasol Bankası’nın yan kuruluşu olarak hizmet vermeye başlayan Limasol Sigorta, müşteri memnuniyetini temel prensip edinmiştir. Her geçen gün artan acente sayısıyla bugün büyük bir aile olarak değerli müşterilerine hizmet vermeye devam eden Limasol Sigorta, öncü yaklaşımlarıyla da güçlü ve köklü bankamızın gurur duyduğu bir yapıda ilerlemektedir. Limasol Sigorta, 21 yıldır sektörde, her zaman başarılarına başarı ekleyerek adından söz ettirmiştir. Sigortamızın başarıları bizler için onur vericidir. ‘Birlikte daha büyük hedeflere nice yıllar boyu öncülükle ve başarılarla var olmak umuduyla” temennisinde bulunarak sözlerini noktaladı.

Sunumlu toplantı ve plaket takdimi ile başlayan etkinlik öğle yemeği akabinde; pasta kesimi ve toplu aile fotoğraf çekimi ile tamamlandı.