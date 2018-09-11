Libya açıklarında göçmen botları battı: En az 100 kişi hayatını kaybetti

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Libya açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100’den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Örgüt, botların 1 Eylül’de yola çıktığını ancak patlayarak battığını duyurdu.

Denizden kurtarılan 276 kişi, başkent Trablus’un güneydoğusundaki El Hums limanına getirildi.

Örgüt aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu bu kişilerin bir gözetim kampında tutulduğunu belirtti.

Kurtulanlardan bazılarının zatürreye yakalandığı ve bazılarında da sızan yakıttan vücutlarında yanıklar oluştuğu haber veriliyor.

Bu yıl en az 1500 kişi öldü