Çakıcı: Sucuoğlu TC hükümet yetkilileriyle fotoğrafı seçim malzemesi yaptı!

Faiz Sucuoğlu’nun iç hatlar dilenciliği KKTC’yi yok hükmüne indirgeyip yama yapma anlamındadır Türkiye ile KKTC arasındaki uçuşların ucuzlatılmasını gerekçe göstererek, TC’den KKTC’ye olan uçuşları iç hatlara aldırmaya kalkışmak, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesindeki kendi kendini yönetme hedefinden vazgeçmek anlamındadır.

Seçimlere son bir hafta kala Ankara’ya gidip TC hükümet yetkilileriyle fotoğraf çektirip dönerek bunu seçim malzemesi yapan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bununla da yetinmeyip seçimlere daha çok gölge düşürecek konuları gündeme taşımaya çalışıyor. Sözde bilet fiyatlarında kısmi ucuzluk sağlamak adına Türkiye’den KKTC’ye yapılan uçuşları Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hatlarında yapılmakta olan uçuşlar sınıfına koydurmak için yalvar yakar olmanın kalıcı tek sonucu KKTC’nin zaten sıkıntılı olan devlet varlığının bütünüyle ortadan kalkması anlamında olacaktır.

Kıbrıs Türk Havayolları tasfiye edilerek ortadan kaldırılırken de aynı siyasi zihniyet halka bilet fiyatlarının ucuzlayacağı yalanını söylenmişti. Ercan Hava Limanı satılırken de benzer yalanlar söylenmişti. Şimdi de Faiz Sucuoğlu Başbakanlığındaki UBP-DP azınlık hükümetinin yapmaya çalıştığı zaten uluslararası tanınmamışlık sorunu yaşayan KKTC’ye bir darbe vurmaktan öteye gitmeyecektir.

Kıb-Tek’i satmak için zemin hazırlıyorlar

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na gününde-zamanında gerekli yatırımların yapılmasını engelleyerek halkı bu kış gününde elektriksiz bırakan bu zihniyetin amacını biliyoruz. Elektrik Kurumunu da satmak için zemin hazırlıyorlar. Kıbrıs Türk Hava Yolları peşkeş çekilen ve sonrada yok edilen kurumlarımızdan biriydi. Halkımız görüp anlamalıdır ki, bu zihniyetin satmada sınırı yoktur. Bugün Kıbrıs Türk Hava Yolları var olsaydı uçak biletlerinde bu kadar pahalılık olmayacaktı. TC-KKTC uçuşlarını Türkiye’nin bir iç hat uçuşu haline getirmek Kıbrıs Türk Halkının dünyadaki toplumsal varlığına ve devlet varlığına darbe vurmaktan öteye gitmeyecektir. Kıbrıslı Türk toplumunun kurumları var oluş mücadelesinin sembolüdür ve onurudur.

TKP mensubu olduğu toplumunun onurundan ve değerlerinden asla vazgeçmeyecektir. Bu uğurda toplumun emekçi ve ilerici kesimleriyle birlikte hareket ederek iktidara gelecek ve iktidarda da bütün bu kendini bilmez uygulamalara son verecektir. TKP’nin öngördüğü toplumsal hedef herhangi bir yere yama olmak değil, kendi ülkesinde kendi federal devletinin sahibi olmaktır.