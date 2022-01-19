Mete Adanır kabri başında anılacak.

Aramızdan ayrılışının 33’üncü yılında ülkemizin yetiştirdiği, Türkiye 1’nci Ligindeki Futbol Elçimiz olarak anılan, medar-ı iftiharımız Mete Adanır, 20 Ocak 2022 Perşembe günü, saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığında, pandemi kuralları çerçevesinde kabri başında anılacak. Mete Adanır, Samsun’dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

METE ADANIR kimdir?

Samsun’dan Malatya deplasmanına giderken 20 Ocak 1989 tarihinde Havza yakınlarında Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği trafik kazasında Mete hayatını kaybetmişti.

14 Kasım 1961 tarihinde Limasol’da doğan Mete, küçük yaşlardan itibaren Atletizim ve Futbol’la iç içe bir yaşam tarzını benimsemişti.

Lise yaşamıyla birlikte lisanslı futbolcu olarak da Kıbrıs 1’inci Liginde flaş isim olmuştu. Doğan Türk Birliği’nde henüz yeni lisansiye oluşuyla birlikte direkt olarak A-Takıma alınan Mete, Doğan Türk Birliği’nin ilk kupa şampiyonluğuna sahip olmasını, Mete’nin, Akdoğan’da YAK-DTB arasında gerçekleşen Kupa Finali’nde, 3-2’lik skorun 3 golünü kendisi kaydederek gerçekleştirmişti.

1979 Eylül’ünde yüksek tahsil için İngiltere’ye gitmişti. Futbol’a olan tutkusu Londra’da da devam etmiş ve yüzlerce İngiliz junior’lerin arasından tek Kıbrıslı Türk olarak, Orient takımının junior kadrosuna seçilmişti. 6 ay kadar bir süre junior takımında başarılı futbol oynayan Mete, ardından A Takım “Reserve” yedekler kadrosuna yükselmiş ve 1980 baharında Orient’le 2 yıllık profesyonellik anlaşması yaparak futboldaki kabiliyetini İngiltere’de de kantılamıştı. 4 Lig maçında özel izinli olarak yer almış ve başarılı oyunlar çıkarmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu’nun Kıbrıslı Mete için Rum kesminden (Clearence) “temiz kağıdı” istemesi ve Rum tarafındaki Futbol Federasyonu’nun da “bizde böyle bir futbolcu yok, tanınmayan Türk tarafının futbolcusudur” demesi üzerine Mete’nin profesyonellik anlaşması iptal edilmiş oldu.

1980’de İzmir’de yapılan 1’inci İslam Oyunları’nda KTFD A Milli Takımı kadrosunda yer alan Mete, İzmir’deki futbol karşılaşmalarında çok başarılı bir oyun sergilemiş ve attığı gollerle özellikle Altay takımı yetkililerinin dikkatini çekmişti. Mete, Altay Spor Kulübü’nden çok cazip teklifler almış ve 1981 Haziran’ında Altay’la 2 yıllığına ve ardından da 1983 yılında ise 2’inci kez yine Altay’la 2 yıllık yeni bir anlaşma daha yaparak, 4 yıl boyunca Altay’da top koşturdu.

Golcülüğüyle ün salan Mete, 1985 yılında Konya Spor’a transfer olmuş, 2’inci Küme Şampiyon’luğuna oynayan Konya Spor’da, hayatının en başarılı futbolunu oynamış ve 1985-1986 sezonu Türkiye 2’inci Liginde 25 gol atarak Gol Kralı olmuştu. Bu başarısıyla birlikte ayrıca Konya’da Yılın Sporcusu seçilmişti.

1987 yılında Tanju’nun Samsunspor’dan ayrılması ve golcü sıkıntısı içerisine gşren Samsunspor, Mete’nin başarısını farketmiş ve antröner Metroviç’in de önemli girişimleriyle çok iyi bir transefer gerçekleştirişmişti. Mete artık yeniden birinci ligde ve bukez de Samsunspor’daydı.

Samsunspor’da başarılı 2 yıl geçiren Mete golcülüğünü sürdürmüş ve Samsunsporluların gönlünü fethetmişti. Özellikle Kasım 1987’de Galatasaray ile oynanan karşılaşmada 85’inci dakikada Mete’nin kaydettiği gol onu, sadece Samsun’da değil Türkiye’de de bir anda flaş isimler arasına sokmuştu. 1989-90 sezonu için büyük takımlarla ve özellikle Beşiktaş ve Galatasaray ile görüşmeler yapan Mete, ne yazık ki belki de kendisinin son transferi olacak bu takımlara gidemeden, talihsiz bir kaza sonucunda 27 yıllık hayatı son bulmuştu.