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Çağlayan: Karantina servislerinde yatan hastalarım nefes darlığı çekiyor

27 Ocak 2021
Hatice Çiner Çağlayan
Hatice Çiner Çağlayan



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çiner Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun bakımda yatan hastalarının nefes darlığı çektiğini söyleyerek herkese evde kal çağrısı yaptı. Çağlayan’ın yaptığı paylaşım şöyle;

“24 saatlik pandemi nöbeti sonrası yeni bir güne hastanede uyandım . Yorgun ve karamsarım . Karantina servislerinde yatan hastalarım nefes darlığı çekiyor , yeni tanı alıp gelenler ateşli ve çoğunun her iki akciğerinde zatürre var .

KKTC’nin her bir bireyi TÜM ÜLKEDE kapanma varmışcasına , işe gitme zorunluluğu dışında EVDE KALIN ! Durum ciddi – hastalık bu kez daha agresif seyrediyor !”

 





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27 Ocak 2021


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