Özersay: Bu gidişin sonu maalesef ülke geneli kapanmadır

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Hükümet’i kriz yönetiminde başarı için en çok ihtiyaç duyulan GÜVEN’i de zerre tesis edememekle suçladı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Hükümet’i kriz yönetiminde başarı için en çok ihtiyaç duyulan GÜVEN’i de zerre tesis edememekle suçladı.

Özersay, “maalesef ülke geneli kapanmadır aksi halde sadece iki şehrin kapatılması da bu anlayışla bir işe yaramayıp boşa gidecek” dedi.

Açıklama şöyle:

Hükümet aldığı kararları anlaşılır şekilde anlatamadı, o kadar ki, geçtim içeriğini ve neyi kapsadığını, kararların ne gün yürürlüğe gireceğini dahi anlatamadı. Pek çok dükkan açık, insanlar kapanmanın yarın başlayacağını sanıyor. Olacak şey değil ama oluyor, olan gene memlekete, gene vatandaşa oluyor. Kriz yönetiminde başarı için en çok ihtiyaç duyulan GÜVEN de zerre tesis edilemiyor, eridikçe eriyor. Bu gidişin sonu maalesef ülke geneli kapanmadır aksi halde sadece iki şehrin kapatılması da bu anlayışla bir işe yaramayıp boşa gidecek, astarı yüzünden pahalıya gelecek.