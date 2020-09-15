Çağıner: Turizm çökerse tüm toplum etkilenir

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, karantinasız ama kontrollü açılım istedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, kapanma ile salgından korunabileceğini ifade ederek, bunun sürdürülebilir olmadığını ve ‘karantinasız’ açılım için bir yol bulunması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın 1 Temmuz tarihinde karantina koşulu olmaksızın yurtdışına açılmasının ardından yeniden Covid-19 vakaları görülmeye başlamış ve hızla yerel vakalar da görülmeye başlanmıştı.

Uzmanların 1 Temmuz’dan beridir karantinasız girişlerin durdurulmasıyla ilgili tüm uyarılarına kulak tıkayan hükümet ise, geçtiğimiz hafta vaka sayısı sağlık altyapımızın kaldıramayacağı noktaya ulaşınca 7 gün karantina kararı üretmek durumunda kalmıştı.

Toplumu huzursuz eden konuda toplumsal uzlaşı aradı…

Son haftalarda yerel vakalarda yaşanan ‘kontrolsüz’ artış tüm toplumu huzursuz ederken, Otelciler Birliği Başkanı’nın toplumda huzursuzluğa neden olan karantinasız açılımı ‘toplumsal uzlaşı’ ile birlikte arzulaması gözlerden kaçmadı.

Çağıner’in açıklaması şöyle:

“Tüm siyasi partilere KITOB olarak açık çağrımızdır; kapanma ile Covid’den korunmak mümkün olsa bile sürdürebilir değildir. Sağlıklı açılım için popülizm içermeyecek, karantinasız ama kontrollü açılım için bir yol bulmalıyız. Turizm ve etkilediği sektörlerin çökmesi tüm toplumu etkileyecektir. Çözüm; birlikte bulacağımız sağlıklı açılım yolunu çalışır denetlenebilir olmasını sağlamaktır, bunun içinde toplumsal uzlaşı olması şarttır. Meclis de temsil edilen partilerin birer temsilcisi olacak bir çalışma gurubu oluşturmalıyız bu çalışma gurubu bulduğu yöntemi bilim kuruluna kabul ettirdikten sonra hükümetin de onayını alarak acil uygulamaya koymalıdır.”