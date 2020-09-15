Eylül’de dedim ve haklı çıktım  

Hiç haklı çıkmak istemezdim ama 18 Haziran günü yazdığım köşe yazısında “Eylül” ayında sporda büyük tehlike yaşayacağımızı yazdım ve haklı çıktım.

Ne dedim o köşe yazısında aynen aktarıyorum.

“Koronavirüs salgını nedeniyle duran sporumuzda asıl tehlike Eylül ayından itibaren yaşanacak.

Ülkemizde yer alan Üniversiteler önlerini görmekte zorlanmaları nedeniyle, hem eğitim, hem de sporumuz için çok büyük bir sıkıntı yaşayabilirler. Üniversitelerin yöneticilerinin bu konudaki düşüncelerine bizzat şahit oldum. Ülke sporumuzu yönetenlerin erken önlem almamaları halinde Eylül’de ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Bu Koronavirüs salgını nedeniyle “Spor” krizin kapısında. Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde “Spor” konusu ciddi bir krize gebe.

Eğer Eylül ayında öğrenci krizi baş gösterecekse bu spora da yansıyacak. Bu üniversiteler spordan ciddi şekilde bütçelerini kesecekler. Bu da federasyonların liglerinde yer alan üniversite takımlarına yansıyacak.

Bu konu krize ulaşmadan Spor Dairesi’nin derhal önlem alması gerekiyor. Sertaç Bozatlı’nın başında bulunduğu Spor İhtisas Komisyonu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ve Spor Dairesi derhal üniversiteler konusunu masaya yatırmalıdır.

Buna federasyonlar da dahil edilerek krizi en erken zamanda çözmelidir yoksa Eylül’de büyük bir kriz kapıda.

Benden uyarması.”

Evet bu yazıyı 18 Haziran’da yazdım ve haklı çıktım.

Kriz ciddi boyutta 1000’in üzerinde sporcusu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde kriz patlak verdi. Bunu da Havadis olarak ilk biz duyurduk.

Haklı mı çıkıyorum? Galiba öyle…

Üzgünüm.