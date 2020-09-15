TESCİLLİ FAŞİSTLER VE SÖZDE “BAFLILAR”

Doçent Doktor Nazım Beratlı. Araştırmacı ve yazar. (Keşke Havadis’te yazsaydı) dediğim birisi.

Güncel konularla ilgili görüş serdediyor.

İlgiyle izliyorum çünkü içinde çok faydalı bilgiler de var.

Gazetecilerin tembelliğini örten bilgiler.

Mevcudiyetlerini Türkiyeli/Kıbrıslı kavgası üzerine inşa edip hasbelkader milletvekili seçilen Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu’nun covid üzerinden de aynı kavgayı yapmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi Nazım Beratlı ve bu iki tescilli faşisti susturdu.

Her ikisi de corona ile mücadele ediyorlar, acil şifalar dilerim.

Fakat corona üzerinden “Kıbrıslı ırkçı doktor ve hemşireler Hitler gibi ırkçılık yaptılar” yalanlarını görmezden gelmemek gerekir.

Bu kötü zamanda bile siyasi rant elde etmek için coronayı kullanmaya ve ırkçılık yapmalarına kesinlikle kararlı bir şekilde cevap vermek gerekir.

Bir üyeleri Türkiye’ye aile ziyaretine gitti ve virüs kapıp geri geldi. Görünen o ki birçok parti yöneticisi ve üyesine bulaştırdı.

Partinin Genel Sekreteri Zaroğlu devlet hastanesinde kendisine tahsis edilen odayı ve oda arkadaşı Pakistanlıyı beğenmediği için Türkiye’den gelen ambulans uçağa atladı ve gitti.

Parti Başkanı Arıklı “beni Suat hoca aradı onun özel odasında tedavi olacağım” diyerek hastane ve karantina koşullarından kaçtı.

Ama onlarca üyesi kaçtıkları hastanede tedavi görüyorlar. Onlara da acil şifalar diliyorum.

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Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu devletin doktor ve hemşirelerinin Kıbrıs kökenli olduklarını ve kendilerine Hitler gibi ırkçılık yaptıklarını söylediler ya; Nazım Beratlı araştırdı tespit etti ve yayınladı;

“Bertan bey hastaneye gittiğinde nöbetçi olan hekimin babası Kıbrıslı/annesi İstanbullu… Nöbetçi hemşire ekibi 1 Numara Denizli doğumlu, 2 numara Babası Kıbrıslı annesi 1975 göçmeni Sivaslı, 3 numara ailesi 1975 Denizli göçmeni; Akşam ekibi, 1 numara Karadenizli, 2 numara burada doğmuş ailesi 1975 Adana göçmeni… Kim ırkçılık yapmış buna? O resim de o sırada yemeğini almaya kalkmış olan Pakistanlı hastanın yatağıdır. Kendisine yat diye gösterilen yatak değil… Ayıptır… Sorun hemşirelere size anlatsınlar olanı… Irkçılığa uğradığını iddia eden bu zat, bir Pakistanlı ile aynı odada yatmayı reddetti… Oysa o esnada hastanedeki son yatak kendisine verilmişti…. Başka yatak da yoktu… Hem de tomografisinin iyi olmadığı kendine söylendiği halde hastaneyi terk etti… Zaten kendisi nerden bulmuşsa bulmuş firopavir içerek gelmiş… Gene de Allah iyiliğini versin ama durum budur…

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Evet, ülkenin durumu budur.

Bir yandan kapı kapı gezip kime oy vereceğimizi söyleyen elçilik memurları, diğer yandan Kıbrıslılık düşmanlığı üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan faşistler.

Ve bu faşistlere kucak açan sözde “Baflılar.”

Gözlerde ve gönüllerdeki perdelerin viran olduğu enteresan günlerden geçiyoruz…