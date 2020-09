Bireysel çalışıyorlar

Futbolun yasaklanması kararı sonrası dünkü haberimizi bugün de devam ettiriyor, Süper Lig’deki takımların teknik adamlarının görüşlerine yer vermeyi sürdürüyoruz

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Futbolun 1 Ekim’e kadar yasaklanması konusunda Süper Lig kulüplerimizin teknik adamlarının görüşlerini almaya devam ediyoruz. Bu çerçevede A.Yeşilova, Hamitköy, Girne Halk Evi, Gönyeli ve Mesarya kulüplerinin teknik adamların çarpıcı açıklamaları oldu.

Gönyeli Antrenörü Serkan Önet:

“Futbolcularımıza bireysel antrenman programları verdik. Uzaktan gözlemleme yapıyoruz. Koşu programları verdik. Futbolcuların sağlıklarını düşündüğümüz için salonda çalışma yapmıyoruz. Bunu sağlıklı bulmuyoruz. Herkesin salonlarda temas ettiği aletlerde çalışmak bize göre doğru değil. Bu yüzden açık havada çalışıyoruz. Açık havada kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarımız var. Ayrı ayrı topsuz ve yakın temas olmadan küçük gruplar halinde futbolcular çalışıyorlar.

Her futbolcu kendi ikamet ettiği bölgede çalışmalarını yürütüyor. Arıca online toplantılar yapıyoruz. Çünkü ilk başta iyi bir hazırlık dönemi geçti. Emeklerimizin heba olmaması için dikkat ediyoruz. Federasyon’un 1 Ekim’e kadar olan bu kararını destekliyoruz. Çünkü vaka sayıları artıyor. Bana göre doğru bir adım. Ancak salonların bile açık olduğu bir ortamda bireysel antrenmanları federasyon değerlendirmeliydi. Keşke mesafeli antrenmanlara izin verselerdi. Sporun ve eğitimin durmasını tabi ki istemiyoruz. En güzeli genel önlemlere uyaktır. Kapanmayı minimum seviyeye indirmemiz gerek. Hepimiz futbolun oynanmasını istiyoruz.”

A.Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat:

“Sporsuz bir hayat olmaz. 1 Ekim’e kadar bekledikten sonra şartlar uygun olursa futbolun başlaması gerekmektedir.

Dünyada şu an örneklerini görüyoruz. Tabi bu işin ekonomik boyutu da vardır. Federasyon, Maliye Bakanlığı’ndan gerekli katkıyı alıp bunları aktardığı zaman sporun başlaması daha da kolay olacaktır.

Kulüplere mali akışın da olması bekleniyor olabilir. Ama işin özü Ekim’de şartlar uygun olursa futbol, durmamalı kesinlikle başlamalıdır.”

Hamitköy Teknik Direktörü Ahmet Sakallı:

“Alınan karar doğrultusunda antrenmanları durdurduk. Özel bir program vermedik futbolculara. Bireysel olarak salonlarda çalışıyorlar. Takımsal çalışmalar için yeni kararları takip edeceğiz. 1 Ekim’den sonra sıfırdan başlamak zorunda kalacağız.

Hazırlık için yeni süreye ihtiyaç olacak. Bizde federasyonun yeni planlamasına göre hareket edeceğiz.

Beklemekten başka çaremiz yok.

Gözler Federasyonda olacak ve yeni açıklamaları bekleyeceğiz.”

Mesarya Teknik Direktörü Nazım Aktunç:

“Federasyonun aldığı kararı destekliyorum. Alınması gereken bir karardı. Her an her şey olabilir. Çünkü vakalarda çok artış var. Kararın destekçisiyim, arkasındayım. Oynanıp oynanma konusunda şu an bir şey diyemem. 1 Ekim’i bekleyeceğiz. Sonrasında oynanacak diye düşünüyoruz. Ama şartları yeniden gözlemleyeceğiz tabi ki. İnşallah bir an önce vakalar azalır ve futbola döneriz.

Biz takım olarak iyi bir başlangıç yapmıştık. Tam tempo yükselecek iken böyle bir durum oldu. Transferlerin %90’ı tamamlandı. Gelecek ve gidecekler belli olduydu. Yeni planlamaya göre ligler oynanacaksa en iyi şekilde hazır olacağız. Süper ligde kalıcı olacak ses getiren bir takım olmayı arzuluyoruz.”

Girne Halk Evi Teknik Direktörü Emre Perçinci:

“Takım olarak belli bir program hayata geçirdik. Bir geçiş süreci yaşayacağız. Futbolcular 2’şerli 3’erli gruplar halinde çalışıyorlar. Çalışmalarını bu şekilde şimdilik sürdüreceğiz.

Bu arada salonlar serbest, insanlar istedikleri gibi çalışıyor ama futbolda antrenman yok!

Burada büyük bir çelişki var. Salondaki bulaş ile sahadaki bulaşın arasındaki detayları çözemedik. Salonda bulaşmayıp, saha da mı bulaşıyor konusu bence tutarlı değil.

BTM antrenman yaparken bize yasak.

Kısaca çelişkiler var.

1 Ekim’e kadar bekleyeceğiz. Planlamamızı yaptık. İşin uzamasını istemiyoruz. Ama futbol bu ülkede oynanmak zorundadır.”