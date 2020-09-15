Anlatsınlar da biz da anlayalım  

Spor Servisimizden arkadaşımız Hüseyin Köprülü son 2 günde Süper Lig’deki tüm takımların Teknik adamları ile görüşmeye çalıştı. Doğan’dan Caner hocamıza, Göçmenköy’den Hakan hocamıza ve Cihangir’den Hasan hocamıza ulaşamadık.

Görüşlerini aldığımız teknik adamlar önce sağlık diyorlar elbette ancak yapılan transferler, sözleşmeler, verilen paralar, yapılan antrenmanlar ve ortada bir emek var. Teknik adamlar sonrasında antrenmanlar başlayacaksa nereden başlanacağının ve futbolcuların ne durumda olacağının belirsizliğinden endişe ediyorlar. En azından mesafeli antrenman izni verilebileceğini savunuyorlar. Mesarya teknik patronu Nazım Aktunç’un görüşü ise yasakların devamından yana oldu.

Dünyaya bakıyoruz. Ölümler oluyor. Yoğun bakımda hastalar yatıyor. Her gün yüzlerce, binlerce yeni vaka tespit ediliyor. Ancak spor müsabakaları devam ediyor. Bizde her neden ise ısrarla spor müsabakaları başlatılmıyor. Antrenman bile yasak! Halbuki serbest olan spor salonları daha sakıncalı.

Güney Kıbrıs’ta okullar açıldı dün. İtalya’da da öyle. Türkiye’de futbol başladı. Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın maçtan 2 gün önce pozitif olduğu açıklandı ancak kimse karantinaya alınmadı, Beşiktaş üstelik maçını oynadı. Trabzon deplasmanından galip gelerek döndüler. Pozitif çıkan hakemler oldu.

Kimse yasaklama getirmiyor kısaca.

Fransa milli takımında, Manchester City’de virüse yakalanan futbolcular oldu ne takımlar antrenman kesti, ne futbol yasaklandı, ne maçlar durdu. Bizde ise spor yasaklansın da risklidir deniliyor.

Nasıl oluyor bu tezatlık anlatsınlar bize de biz de anlayalım!

Halı sahalarda futbol maçları oynanıyor. Fitness merkezleri açık. Açık alanlarda basketbol oynanıyor. BTM liglerinde antrenman ve maçlar da oynanıyor!!!!

Cafe’ler, restoranlar açık. Marketler tam takır işliyor. Devlet daireleri, belediyeler, özel sektörde her yer açık.

Nasıl oluyor da buralarda bulaşma riski olmazken, bulaşma riski var diye yasak getiriliyor.

Milyonlarca Türk Lirası harcanan futbol sektöründe konuştuğum herkes futbol başlasın istiyor. Teknik adamı, futbolcusu, taraftarı. Başlamasın diyenler de var mutlaka ancak ben konuşmadım henüz..

Futbol bir sektördür ülkemizde. Tek geliri futbol olan insanlar var. Teknik adamı, futbolcusu, masörü, antrenörü, malzeme tedarikçisi hatta gazetecisi.

Herkes düşünülüyor, her sektör göz önünde bulunduruluyor, çeşitli kriterler belirlenerek kapatma kararı alınmıyor, ancak futbol başta olmak üzere spor kapatılıyor.

Mayıs ayında doktorların “spor başlamasın” görüşü varken sporu ve futbolu başlatmak için canını dişine takanlar, şimdi doktorların “spor başlamasın” görüşünü öne atarak “doktorlardan daha iyi mi bileceksiniz?” demesi ne çok manidar geliyor.