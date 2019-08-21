Buzullar erirse Kıbrıs üçe bölünecek

National Geographic’in birkaç ay önce, dünyadaki bütün buzulların erimesinin neden olacağı deniz seviyesindeki 65 metre yükselmenin yaratacağı etkilerini haritaya taşıdığı çalışmasına dayanılarak Kıbrıs adasının, toprağının yüzde 22’sini kaybedeceği bildirildi.

Politis “Buzlar Erirse Kıbrıs Üçe Bölünecek… Lefkoşa Dışındaki Bütün Kentler Batacak” başlıklı haberinde yapılan araştırmaya göre Kıbrıs adasının, top, buna göre tamamen yok olacak ülkeler bulunduğuna dikkat çekildi, Kıbrıs adasının toprağının yüzde 22’sini kaybedeceğini kaydetti.

“Big Cyprus sitesi uzmanlarının National Geographic verilerine dayanarak durumu haritalandırdığını belirten gazeteye göre buzulların erimesiyle Kıbrıs üçe bölünecek. Bugünkü Kıbrıs’ın yerinde üç küçük adacık kalacak.

65 metre yüksekliğin altında kalan bütün bölgeler batacak

Bugünkü Kıbrıs’tan geriye kalacak parçaların en büyüğü Ada’nın orta, Batı ve Kuzey bölümleri olacak. Limasol, Baf, Poli, Mağusa, Güzelyurt, Larnaka ve Girne mazi olacak. Tek kurtulacak kent ise denizden çok uzak bulunan Lefkoşa olacak.

İkinci kara parçası Karpaz yarımadasında oluşacak. Apostolos Andreas Manastırı da batacak. Üçüncü kara parçasını da küçücük bir adacık şeklinde kalacak Mağusa Bölgesi’ndeki Paralimni, Derinya, Sotira ve Frenaros oluşturacak.