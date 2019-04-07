Kıbrıs

Büyükelçi Tuncalı Cambridge City futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mimoğlu ’nu ziyaret etti

7 Nisan 2019

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Cambridge City Futbol Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Takımın Gençlik Komitesi Başkanı Kıbrıslı Türk Mehmet Mimoğlu’nu Cambridge’de ziyaret etti.

Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, Cambridge City Futbol takımının dün Kidlington takımıyla oynadığı maçı Mehmet Mimoğlu ile birlikte izleyen Tuncalı, başarılarıyla kendilerini gururlandıran Mimoğlu`nun daha önce Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış değerli çalışmaları ve topluma katkıları olan bir kardeşleri olduğunu belirtti.
Tuncalı, “Cambridge’e taşındıktan sonra kısa sürede bu başarıları elde etmesi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini desteklemek için her zaman yanındayız” deyip başarılar diledi.

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