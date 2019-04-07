Kıbrıs

Bakan Özyiğit 24’üncü İzmir Kitap Fuarı’nın açılışına katıldı

7 Nisan 2019

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, TÜYAP tarafından düzenlenen 24’üncü İzmir Kitap Fuarı’nın açılışına katıldı.

Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi tarafından kurulan KKTC Yayınları standı başta olmak üzere stantları gezen Özyiğit, yazarlarla da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fuar ziyaretinde Bakan Özyiğit’e İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç, İzmir Eğitim ve Kültür Ataşesi Şebnem Pekdoğan ve Yüksek Öğrenim Danışmanı Yeşim Dede eşlik etti.

Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Özyiğit, fuarın açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinliği düzenleyen ve katkı koyanlara teşekkür etti.
Kitap okumanın önemine vurgu yapan Özyiğit, “Teknolojinin gelişimi ve takibi tabii ki önemli ancak bu durum kitap okumanın önüne geçmemeli” dedi.
Fuarda, ülkeden şair, yazar ve araştırmacıların kitaplarının da yer almasının önemli olduğunu ifade eden Özyiğit, bu gibi etkinliklerin ülke kültür ve sanatına önemli katkı sağladığına inanç belirtti.

Bakanlık olarak kültür-sanata ve sanatçıya önem verdiklerini, bu bağlamda Kültür Dairesi aracılığı ile gereken desteği vermeye özen gösterdiklerini belirten Özyiğit, düzenlenen uluslararası etkinliklere katılımın Kıbrıs Türk sanatı ve sanatçısı için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek kültür-sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KKTC standını ziyaret ederek Bakan Özyiğit ile sohbet etti.
Bu yıl 457 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı ve 114 kültür faaliyetinin gerçekleşeceği 24’üncü İzmir Kitap Fuarı 14 Nisan’a kadar devam edecek.

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