Büyük Jüpiter-Satürn kavuşumunu nasıl izleyebilirsiniz?

NASA’ya göre Satürn ve Jüpiter’in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623’ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçecek.

Bu yılki büyük kavuşumda iki gezegen yaklaşık 800 yıl aradan sonra (1226) ilk kez gece çıplak gözle görülebilecek.

1623’teki buluşma gökyüzündeki konumları nedeniyle dünyanın büyük bölümünden izlenememişti.

Bu akşam Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenleri olan Jüpiter ve Satürn arasında bir derecenin 10’da biri kadar bir açı olacak.