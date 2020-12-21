Büyük Jüpiter-Satürn kavuşumu bu akşam

Prof. O’Brien BBC’ye “Gezegen kavuşumları görülmesi gereken muhteşem olaylar. Oldukça sık görülüyor. Fakat gezegenlerin bu kadar yakınlaşmaları çok kayda değer bir olay. Hiçbirimiz 400 yıl sonra burada olmayacağız. O yüzden fırsatı kaçırmamak için gözünüz gökyüzünde olsun” dedi.

Beytüllahim Yıldızı mı?

Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumunun Hristiyan anlatılarında 2000 yıl önce gökyüzünde görüldüğü söylenen en parlak ışığın kaynağı olabileceği öne sürülüyor.

Bazı gökbilimciler ve teologlar bunun Beytüllahim Yıldızı olabileceğini söylüyor.

Virginia’daki Ferrum College’dan din bilimci Prof. Eric M.Vander Eykel “Kavuşumun zamanlaması, bu olayın İncil’de geçen ve akil adamları Yusuf, Meryem ve yeni doğan İsa’ya yönlendiren aynı astronomik olay olabileceği spekülasyonuna yol açtı” dedi.