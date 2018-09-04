Burning Man 2018 rengarenk

Sanat ve eğlence festivali Burning Man 2018’den renkli kareler gelmeye devam ediyor. Kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve ‘Dünyanın en çılgın festivali’ olarak bilinen Burning Man zaman içinde değişime uğradı.

ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen organizasyon artık zenginlerin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü. Küçük bir azınlık ise hala festivalin eski ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

İşte Dünyanın en çılgın festivali olarak bilenen Birning Man ‘den renkli fotoğralar…