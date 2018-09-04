Almanya’nın Chemnitz kentinde 65 bin kişi aşırı sağa “hayır” dedi

Almanya’nın Chemnitz kentinde aşırı sağcıların geçen hafta sonundan bu yana düzenlediği ırkçı ve yabancı düşmanı gösterileri protesto için organize edilen konseri 65 bin kişi katıldı.

Almanya’nın Chemnitz kentindeki gösteriler devam ediyor. Aşırı sağcıların günlerdir devam eden protesto eylemleri sonrası bu kez karşıtları büyük bir konserle gösteri yaptı.

Chemnitz’de 65 bin kişinin katıldığı konsere Kraftklub, Toten Hosen, Marteria, Casper und Co. gibi müzik grupları katıldı.

“Biz çoğunluktayız” sloganı ile yapılan konsere yaklaşık 65 bin kişi katıldı.

Katılımcılar “Nefret alternatif değildir” ve “Naziler arılardan daha sinir bozucu” gibi ırkçılık karşıtı pankartlar taşıdı.

Almanya’nın ünlü müzik gruplarında Toten Hosen’ın da sahne aldığı konser sosyal medyadan da canlı olarak yayınlandı.

Sakin bir atmosferde geçen konsere katılanlar Chemnitz’in aşırı sağcı bir kent olmadığını vurguladı.

Aşırı sağ karşıtı eylemlere katılan bir gösterici duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Burası aşırı sağcı bir kent değil. Nüfusun büyük bir kısmı normal ve medeni. Aşırı sağcıları kentimizde istemiyoruz.”

Almanya’nin Chemnitz kenti geçtiğimiz hafta yaşanan bir cinayet ve sonrasında yaşanan göçmen karşıtı aşırı sağcı gösterilerle gündeme gelmişti.

Kentte biri Suriyeli ve biri Iraklı iki göçmen, bir Alman vatandaşını öldürdükleri için tutuklanmıştı.

Olayın ardından kentteki aşırı sağcılar ve sol gruplar arasında çatışmalar çıkmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de olayların ardından “yasadışı adalet” arayışına hoşgörü göstermeyeceklerini söylemişti.