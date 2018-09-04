Instagram’da en çok paylaşılan 10 plaj

İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ve Instagram üzerinden fotoğrafı paylaşılan 10 plajını listeledi.

Günümüzde seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek kadar, gezilen yerlerin fotoğraflarını da paylaşmak oldukça önemli hale geldi. Çekilen fotoğrafların sosyal medyadaki ilk durağı genellikle Instagram oluyor. Fotoğraf paylaşılırken kullanılan etiketlemelerle fotoğraflar o yerlere gitmek isteyenler için daha ulaşılabilir bir hale geliyor.

İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen ve Instagram’dan fotoğraf paylaşımı yapılan 10 plajını açıkladı.

10- CALA SALADA PLAJI / İBİZA – İSPANYA: Instagram’da 39.876 kez paylaşıldı.

9- BARCELONETA PLAJI / İSPANYA: Instagram’da 51.485 kez paylaşıldı.

8- PRAIA DA ROCHA PLAJI / PORTEKİZ: Instagram’da 53.954 kez paylaşıldı.

7- LA PELOSA PLAJI / İTALYA: Instagram’da 54.118 kez paylaşıldı.

6- BOURNEMOUTH PLAJI / İNGİLTERE: Instagram’da 67.100 kez paylaşıldı.

5- PLAYA D’EN BOSSA PLAJI / İBİZA – İSPANYA: Instagram’da 88.410 kez paylaşıldı.

4- DURDLE DOOR PLAJI / İNGİLTERE: Instagram’da 113.990 kez paylaşıldı.

3- NISSI PLAJI / GÜNEY KIBRIS: Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde 75 metre uzunluğuna sahip sahili Nissi Beach, turkuaz renkli deniziyle dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Instagram’da 124.910 kez paylaşıldı.

2- BRIGHTON PLAJI / İNGİLTERE: İngiltere’nin güney doğu bölgesinde Manş Denizi kıyısında renkli soyunma kabinleriyle ilgi çeken bir plaj olan Brighton Beach, Instagram’da 466.919 kez paylaşıldı.

1- POSITANO PLAJI / İTALYA: Napoli Körfezinin güneyinde yer alan Positano plajı, denize dik yükselen dağlara oyulmuş kasaba ve köyleri ile Avrupa’nın en çok beğenilen plajları arasında. Positano plajı, Instagram’da 986.714 kez paylaşıldı.