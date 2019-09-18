Burcu: Anastasiadis, sorunu “azınlık-çoğunluk” ilişkisinde tanımlama yanlışını sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Associated Press’e verdiği demeçte, Kıbrıs sorununu bir azınlık-çoğunluk ilişkisi içerisinde tanımlamaya kalkışarak yanlışını sürdürdüğünü söyledi.

Burcu, “Kıbrıs sorunu, bir azınlık çoğunluk ilişkisiyle değil; siyaseten eşit iki varlık ilişkisiyle çözümlenecektir. Rum liderliği çok önceden beri bir BM parametresine dönüşen bu yalın gerçekliğin bir an önce idrakine varmak zorundadır” dedi.

Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in, söz konusu açıklamasında, kararlara etkin katılım ve bir olumlu oy ilkesinin Türkiye’nin dayatmalarıyla gündeme geldiğini iddia ederek, gerçeği çarpıtmaya kalkıştığını kaydetti. Burcu şöyle devam etti:

“Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım, Kıbrıs Türklerinin öteden beri var olan tezidir. Türkiye tarafından da desteklenmekte olan bu tez aynı zamanda bir BM parametresidir. BM raporları ve BM Güvenlik Konseyi’nin çeşitli kararlarına da giren siyasal eşitlik ve kararlara etkin katılım ilkesi, bugüne kadar müzakerelerde mutabık kalınan en temel kavramlardan biridir. Nitekim Bakanlar Kurulu’nda ‘bir olumlu oy’ ilkesi iki taraf arasında halihazırda varılmış bir mutabakattır.”

Rum liderin, BM kararları ve geçmiş mutabakatlara aykırı davranarak, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini görmezden gelmekte ve uzlaşılara aykırı inkârcı bir tavır sergilemekte olduğunu vurgulayan Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi, Sayın Jane Holl Lute’un Sayın Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı ile sürdürdüğü referans kavramlarını oluşturma çabası henüz sonuçlanmış değildir. Kıbrıs Türk tarafı olarak çabamız yapıcı yaklaşımlarla bunu oluşturmaya yöneliktir.

Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak yaşanan süreçle ilgili doğru bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Bu süreçte serinkanlı kalarak iyi niyetle ve yapıcı bir anlayışla BM ile işbirliği yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Önümüzdeki hafta, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, BM Genel Merkezi’nde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini anımsatan Burcu, geçmiş mutabakatlara ve BM parametrelerine bağlı kalarak, BM ile temaslarının süreceğini kaydetti.

Burcu, “BM parametrelerinden ve geçmiş mutabakatlardan saparak süreçte sıkıntı yaratanların, bu yanlış tutumlarının yol açacağı muhtemel olumsuz sonuçları da dikkate alarak yanlış tutumlarını bir an önce düzeltmelerini tavsiye ederiz” dedi.