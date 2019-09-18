Aslan Devler Ligi’ne 1 puanla başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başladı.

Jan Breydel Stadion’da oynanan mücadele golsüz eşitlikle bitti.

Bu sonucun ardından her iki takımda gruplara birer puanla başladı.

İlk yarının önemli anları:

19. dakikada Ruud Vormer’in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.

34. dakikada Okereke’nin şutu savunmadan sekerek Ricca’nın önüne düştü. Ricca’nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.