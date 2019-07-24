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Buray Harbiye’yi sallayacak

24 Temmuz 2019

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. İlk albümü “Bir Şişe Aşk”tan bu yana hızla yükselen, şarkıları listelerden düşmeyen ve konserleriyle şehir şehir gezen sanatçı, Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında 4 Ağustos’ta gerçekleşecek konser için “İstersen”, “Sen Sevda mısın”, “Aşk mı Lazım”, “Kabahat Bende” gibi sevilen şarkılarından oluşan repertuarın yanı sıra sürprizleriyle de adından söz ettirecek.

Bu büyülü atmosferde şarkılarını seslendirecek Buray, “Harbiye konserimiz için heyecanımız büyük. Bugüne kadar yaptığım en büyük konser olacak. İnsanların gözlerini sahneden alamayacağı bir şov hazırlıyoruz” diyor. 4 Ağustos akşamı muhteşem enerjisi, güçlü yorumu ve sahne şovlarıyla Harbiye’de Burayrüzgarı estirirken, dillerden düşmeyen şarkıları bu kez açıkhavada İstanbul’un seslerine karışacak.

 

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