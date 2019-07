Ivanka, Birleşik Krallık demek isterken sosyal medyayı güldürdü

ABD Başkanı Donald Trump ağzından çıkanı kulağı duymaz gibi gözükürken, Ivanka da kendisine ‘babasının kızı’ dedirtti. Trump’ın kızı, yeni Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ı tebrik ederken yaptığı gafla sosyal medyanın diline düştü.

Skandalları, gafları ve telaffuz hatalarıyla tanınan ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka da tam resmi adı United Kingdom yani Birleşik Krallık olan İngiltere’de iktidar partisi lideri seçilerek başbakanlığa gelen Boris Johnson’ı tebrik ederken pot kırdı.

BALİNALAR PRENSİNDEN SONRA

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın Galler Prensi ünvanının İngilizcesi ‘Prince of Wales’ iken, daha önce ABD Başkanı bunu ‘Prince of Whales’, yani ‘Balinalar Prensi’ diye dile getirmişti.

Bugün Donald Trump yakın dostu Boris Johnson’ın başbakanlığını “Muhteşem olacak” tweetiyle selamladı.

Ardından kızı Ivanka’dan şu tweet geldi:

“Boris Johnson’ı Birleşik Kingston’ın yeni başbakanı olduğu için kutlarım.”

JAMAİKA’NIN BAŞKENTİ KİNGSTON’I ANDI

ABD Başkanı’nın aynı zamanda danışmanı da olan kızının Birleşik Krallık yerine yazdığı Birleşik Kingston’ın ikinci kelimesi, Jamaika’nın başkentinin adı.

Uluslararası faaliyet gösteren başarılı bir iş kadını olarak da tanınan Ivanka Trump, yanlışını fark edince tweetini silip yeniledi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları fotoğrafını çektikleri eski tweeti paylaşarak Trump’ın kızıyla dalga geçmekten geri durmadı.

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019

​”Seni gördük” diye sobelenen Ivanka’ya “Birleşik Kingston’ı tercih ederdik” diyenler oldu.

Jamaika ile özdeşleşen Reggae müziğinin efsanesi Bob Marley’in “Bu benim kimliğim adamım” dediği gifi gönderenler çıktı.

​”Üzgünüz prenses, böyle kurtulumazsın” ya da “İnternet asla unutmaz” diye ikaz edenler vardı, tabii “Birleşik Kingston Whales’e yakın mı” esprisi eşliğinde.

Babasının diğer gaflarını hatırlatmaktan kendini alamayanlar çoktu.