Başak Atıcı: “Hedefim özgün bir oyuncu olmak”

Oyuncu Başak Atıcı, ‘Arka Sokaklar’ dizisinde “Hande Komiser” olarak karşımıza çıkıyor. Moda tasarımı üzerine eğitimine devam ederken kendini setlerde bulan Atıcı merak edilenlerini anlattı.

Uzun soluklu bir dizide rol almak size neler hissettiriyor?

“Arka Sokaklar” benim için aile demek ve iyi ki bu ailenin bir parçasıyım. Küçükken televizyon karşısında soluksuz şekilde izlediğim, oyuncularına hayran olduğum dizinin şimdilerde bir parçasıyım ve bu gerçekten gurur verici.

Oyunculuğa ilk adımı nasıl attınız?

Oyunculuk eğitimi aldığım dönemde menajerim, Türker İnanoğlu’nun, diziye yeni sezonda dahil olacak “Hande Komiser” karakteri için benimle görüşmek istediğini söyledi. Teklifi hiç düşünmeden kabul ettim.

Moda tasarımı okudunuz. Bu alanda ilerlemeyi düşünüyor musunuz?

Eğitimime hâlâ devam etmekteyim. Çocukluğumdan beri çizim yapmayı seviyordum. Gecemi gündüzüme katarak çizim yaptım diyebilirim. Oyunculukla beraber bu alanda da ilerlemeyi bırakmayacağım.

Peki, gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir?

Oyunculuk benim için büyük bir özgürlük, kendimi farklı ifade edebildiğim bir dünya. En önemlisi bu dünyanın içinde özgün bir oyuncu olabilmeyi ve festival filmlerinde yer almayı istiyorum

Oyunculuk için kıstaslarınız var mı?

Kalbimin ve aklımın onayladığı her projeye evet diyebilirim. Kıstasım inanmak sanırım.

MANEVİYATI KUVVETLİ BİR İNSANIM

Lisedeyken Eyfel kulesinin biblosunu görmüş ve yerinde görmeyi dilemiştim. O sıralar Fransa’ya gitmek benim için hayaldi ama 1 sene sonra katıldığım Unilever’in yarışmasını kazanıp ilk beşe girince Cannes Film Festivali’ne gitme şansı yakalamıştım. Maneviyatı kuvvetli bir insanım. Her şeyin başı bir şeyi istemek diye düşünüyorum.

DİJİTAL HERKESE HİTAP EDİYOR

Dijital platformlarda yayınlanan dizilerle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Dijital platformlar hiç durmadan geniş bir kitleye göre içerik üretebiliyorlar, bu içerikler herkese hitap eden türden. Çok fazla seçenek var ve hepsi birbirinden başarılı. Benim tercihim Black Mirror, The Crown ,The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story ,The Affair gibi yapımlar, takip ettiklerim arasında.