Bulutoğluları tozu dumana kattı

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Rallide 3 ayaktan oluşan Kış Kupası, dün yapılan Çatoz etabı ile tamamlandı. Kış Kupası’nda 3 ayağı da birinci tamamlayan Mustafa Bulutoğluları sezonun şampiyonu oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ENL Global katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2017-2018 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı; Çatoz Ralli Sprint, dün 18 aracın katılımıyla gerçekleşti ve Kış Kupası tamamlanmış oldu. Çatoz ’un hafif serin fakat güneşli ve güzel havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2017-2018 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü ve son yarışı 6,0 km’lik Sprint Yarışı; Deneme geçişi, İlk Geçiş ve İkinci Geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışı Mustafa Bulutoğluları kazandı. Kış Kupası’nda 3 yarışı da lider tamamlayan Mustafa Bulutoğluları 2017-2018 Kış Kupası Şampiyonu oldu. Co-Pilotlarda ise şampiyonluğu İbrahim Kara elde etti. ENL GLOBAL katkılarıyla Çatoz’da gerçekleşen 2017-2018 Kış Kupası son yarışında Sınıf N’de birinci Cahit Yetkili, Sınıf 4’te birinci Halil Mulla, Sınıf 2’de Cevdet Alptürk, Sınıf 1’de Mustafa Bulutoğluları, T1’de Ahmet Esendağlı, T2’de Serhat Karaoğlan, Kadın Co-Pilotlarda Yasemin Kamiloğlu ve gençlerde Cevdet Alptürk birinciliği elde etti.

 

Yarış sonuçları

Pilot                                    Co-Pilot                               Araç                                     Dereceler            Sınıf

1.Mustafa Bulutoğluları   Selio                                    Ford Fiesta RS WRC           00:03:56,254      1

2.Cevdet Alptürk                              Mustafa Yücener                              Ford Fiesta S2000             00:04:06,883               2

3.Mehmet Kamiloğlu        Yasemin Kamiloğlu            Mitsubishi Lancer Evo 10 00:04:12,221      1

4.Cahit Yetkili                     Harun Çakır                        Mitsubishi Lancer Evo 9   00:04:13,949      N

5.Asaf Akçın                       Vural Vurur                        Mitsubishi Lancer Evo 8   00:04:28,310      N

6.Mehmetali Yavaşoğlu    Özcan Çelik                         Mitsubishi Lancer Evo 8   00:04:30,811      1

7.Halil Mulla                       İbrahim Kara                      Ford Fiesta R2                    00:04:32,341      4

8.Selen Bilgimer                Mustafa Kandır                  Mitsubishi Lancer Evo 3   00:04:36,802      1

9.Özhan Karaduman         Serdar Kumru                     Fiat Palio                             00:04:38,084      4

10.Oktay Çocuk                 Hüseyin Çocuk                   Mitsubishi Lancer Evo 6   00:04:39,311      1

11.Ahmet Esendağlı          Veli Esendağlı                     Suzuki Vitara                      00:04:45,843      T1

12.İbrahim Yolcu Argün    Münür Taçoy                      Suzuki Swift                        00:04:46,687      4

13.Hüseyin Yarkıner          Hüseyin Nalçakanoğlu      Mitsubishi Lancer Evo 6   00:04:55,517      1

14.Serhat Karaoğlan         İsmail Karataç                    TomCat                               00:05:01,336      T2

15.Canben Özpaşa            İzde Bulunç                         Opel Corsa                          00:05:01,573      4

16.Doğa Koyuncu              Hüseyin Genç                     Mitsubishi Lancer Evo 8   START ALMADI    1

17.Yusuf Cambaz                              Ahmet Behlül                     Honda Civic Type R           START ALMADI    4

18.Murat Aşık                    Ali Kiremitcioğlu                Mitsubishi Lancer Evo 10 START ALMADI    N