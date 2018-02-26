Bulutoğluları tozu dumana kattı

Rallide 3 ayaktan oluşan Kış Kupası, dün yapılan Çatoz etabı ile tamamlandı. Kış Kupası’nda 3 ayağı da birinci tamamlayan Mustafa Bulutoğluları sezonun şampiyonu oldu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun ENL Global katkılarıyla düzenlemiş olduğu, 2017-2018 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü yarışı; Çatoz Ralli Sprint, dün 18 aracın katılımıyla gerçekleşti ve Kış Kupası tamamlanmış oldu. Çatoz ’un hafif serin fakat güneşli ve güzel havası eşliğinde bölgeden büyük izleyici katılımının olduğu 2017-2018 Kış Kupası Sprint Şampiyonası üçüncü ve son yarışı 6,0 km’lik Sprint Yarışı; Deneme geçişi, İlk Geçiş ve İkinci Geçiş olmak üzere 3 kere geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışı Mustafa Bulutoğluları kazandı. Kış Kupası’nda 3 yarışı da lider tamamlayan Mustafa Bulutoğluları 2017-2018 Kış Kupası Şampiyonu oldu. Co-Pilotlarda ise şampiyonluğu İbrahim Kara elde etti. ENL GLOBAL katkılarıyla Çatoz’da gerçekleşen 2017-2018 Kış Kupası son yarışında Sınıf N’de birinci Cahit Yetkili, Sınıf 4’te birinci Halil Mulla, Sınıf 2’de Cevdet Alptürk, Sınıf 1’de Mustafa Bulutoğluları, T1’de Ahmet Esendağlı, T2’de Serhat Karaoğlan, Kadın Co-Pilotlarda Yasemin Kamiloğlu ve gençlerde Cevdet Alptürk birinciliği elde etti.

Yarış sonuçları

Pilot Co-Pilot Araç Dereceler Sınıf

1.Mustafa Bulutoğluları Selio Ford Fiesta RS WRC 00:03:56,254 1

2.Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta S2000 00:04:06,883 2

3.Mehmet Kamiloğlu Yasemin Kamiloğlu Mitsubishi Lancer Evo 10 00:04:12,221 1

4.Cahit Yetkili Harun Çakır Mitsubishi Lancer Evo 9 00:04:13,949 N

5.Asaf Akçın Vural Vurur Mitsubishi Lancer Evo 8 00:04:28,310 N

6.Mehmetali Yavaşoğlu Özcan Çelik Mitsubishi Lancer Evo 8 00:04:30,811 1

7.Halil Mulla İbrahim Kara Ford Fiesta R2 00:04:32,341 4

8.Selen Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo 3 00:04:36,802 1

9.Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 00:04:38,084 4

10.Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo 6 00:04:39,311 1

11.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara 00:04:45,843 T1

12.İbrahim Yolcu Argün Münür Taçoy Suzuki Swift 00:04:46,687 4

13.Hüseyin Yarkıner Hüseyin Nalçakanoğlu Mitsubishi Lancer Evo 6 00:04:55,517 1

14.Serhat Karaoğlan İsmail Karataç TomCat 00:05:01,336 T2

15.Canben Özpaşa İzde Bulunç Opel Corsa 00:05:01,573 4

16.Doğa Koyuncu Hüseyin Genç Mitsubishi Lancer Evo 8 START ALMADI 1

17.Yusuf Cambaz Ahmet Behlül Honda Civic Type R START ALMADI 4

18.Murat Aşık Ali Kiremitcioğlu Mitsubishi Lancer Evo 10 START ALMADI N