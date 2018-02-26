Darbukatör Candan

DEFİLE GİBİ KONSER:

Candan Erçetin, Girne Rocks Hotel’deki konserinde adeta defile yaptı. Sanatçı konserinde dört kıyafet giyerek sahneye çıktı. Sahnede darbuka da çalan sanatçı bu işte de ne kadar maharetli olduğunu gösterdi

Şarkıları ile her zaman büyük beğeni kazanan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Candan Erçetin, iki gün üst üste Girne’de hizmet veren Rocks Hotel’de sahne aldı. Hayranlarına sevilen şarkılarını seslendiren ve büyük ilgi gören sanatçı yine sahneye çıplak ayakla çıktı. Artık bir klasik olan “Çıplak ayak”la şarkı söylemesini kimse yadırgamıyor. Ancak bu kez de Girne’de başka bir fark yaratarak dört kıyafet giydi ve adeta defile yaptı. Yıllardır fiziğine çok önem veren sanatçı bir manken edasıyla giydiği kıyafetleriyle defileye çıkan manken gibiydi. Uzun etekli kıyafetleri tercih eden sanatçı boy avantajı ile de sahnede kıyafetleri ile de dikkat çekti.

Sahnede darbuka şov

Konserinde bir ara orkestranın arasına giren sanatçı enstrüman çalma konusundaki maharetini de ortaya koydu. Darbukayı eline alan ünlü sanatçı adeta darbuka solo yaparak izleyenleri şaşırttı.