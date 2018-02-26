Baf özlem dindirdi: 0-1

Baf Ülkü Yurdu, 20. haftada Türk Ocağı’nı deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde tam 10 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı

10 HAFTA SONRA KAZANDI:

Girne’de oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü, 13. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Mete kaydetti. Baf, bundan önceki son galibiyetini 10. haftada Çetinkaya’yı 2-1 yenerek elde etmişti

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cemal Sakallı, Hakan Gök

Ocağı: Ali, Ömer, Mustafa, İlker (Dk.75 Mehmet), Bilal, James (Dk.51 Yunus), Hascan, Justice (Dk.59 Doğukan), Michael, Remzi, Eneramo

B.Ü. Yurdu: Erdoğan, Arif, Joseph, Felix, Lawal, İltaç (Dk.64 Hasan), Fikri, Hüseyin (Dk.84 Berk), Mete (Dk.69 Hürcan), Azat, Tahsin

Gol: Dk.13 Mete (B.Ü. Yurdu)

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Baf Ülkü Yurdu, Türk Ocağı’nı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve ligde tam 10 hafta sonra 3 puan sevinci yaşadı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü, 13. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Mete kaydetti. Baf, bundan önceki son galibiyetini 10. haftada Çetinkaya’yı 2-1 yenerek elde etmişti. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyeti serisi sona eren Türk Ocağı 25 puanda kaldı. Ligde 10 hafta sonra kazanan Baf Ülkü Yurdu ise puanını 26’ya ulaştırdı.

Önemli anlar:

Dk.13: Mustafa’nın ceza alanı içinde kontrol edemediği topu Mete sert bir şutla ağlara yolladı ve Baf’ı öne geçirdi. (0-1).

Dk.21: Felix’in şutunda kaleci Ali’den dönen topu Mete bomboş pozisyonda kaleye yollayamadı.

Dk.23: Remzi’nin sert şutunda top üstten auta çıktı.

Dk.30: Felix’in kaleci Ali’nin üzerinden aşırdığı top üst direğe çarpıp geri döndü.

Dk.43: Joseph’in sert şutunda top yandan az farkla auta gitti.

İlk devre 1-0 konuk ekip üstünlüğünde geçildi.

Dk.56: Felix’in ceza alanı dışından attığı şutta top yan direğe çarpıp auta çıktı.

Dk.65: Azat’ın uygun pozisyonda ceza alanı içinden yaptığı sert şutta top kaleci Ali’den döndü.

Dk.90+2: Eneramo’nun dönerek attığı şutta top auta gitti.

Karşılaşma 1-0 Baf Ülkü yurdu galibiyetiyle sonuçlandı.