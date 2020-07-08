Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısı sonrası kararlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kurallar revize edilerek detaylandırıldı.

İşte o açıklama:

Güney Kıbrıs’a gidişlerde, güneyde çalışanlar, öğrenciler, Güney Kıbrıs’ta tedavi gören kişiler, 15 günde bir PCR testlerini yaptırmak koşulu ile gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir. Bu kural, son 14 günde ada dışına çıkmış olmamak koşulu ile geçerlidir. Son 14 günde güneyden veya kuzeyden ada dışına çıkmış olanlara gittikleri ülkenin bulunduğu kategoriye ait kurallar uygulanacaktır. Bu uygulamanın kontrolü ve uygulamasının 21 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Pile’ye “randomize PCR testleri yapılacak”

Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus COVID- 19 negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir. Bu grubun dışında Güney Kıbrıs’a geçen KKTC vatandaşları ve Güney Kıbrıs’tan gelen kişiler son 14 günden beri adada olmaları koşulu ile sadece bir kez PCR testi yaptırıp gidiş gelişlerine devam edebilecektir. Bu kişilere randomize PCR testleri yapılacaktır.

Türkiye’ye yolculuk kuralları

KKTC’den beş günden (beşinci gün dahil) kısa süre ile Türkiye’ye gidip gelecek kişiler adaya girişte ve girdikten beş gün sonra iki kez PCR yaptırmak sureti ile yolculuklarını yapabileceklerdir. Bu kişiler ülkeye girdikten sonraki beşinci ile yedinci gün arasında Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gelerek ikinci PCR numunelerini vereceklerdir.

KKTC’ye Güney Kıbrıs üzerinden giriş yapmak isteyen KKTC vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslar, yürürlükteki mevzuata göre ülkeye girişleri sırasında PCR testi yaptırmak zorunda olanlar sadece Metehan veya Beyarmudu sınır kapılarından geçiş yapabileceklerdir.

Katagoriler

A kategorisinde olan ülkeler son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak PCR sonucu ibraz edemeyen yolcuların PCR testlerinin bakanlığımızca yapılması ve sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulmaları, yapılan test ve karantina ücretleri ile ilgili yolcu tarafından karşılanması zorunludur.

İngiltere’nin vaka sayısındaki azalma dikkate alındığında, bu ülkeden adaya uçuşların 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayabileceği öngörülmektedir. 16 Temmuz’dan itibaren İngiltere’den adaya gelecek kişiler ülkeden çıkmadan en az üç en fazla beş gün önce PCR testi yaptırarak, negatif PCR sonucu ile adaya girebilecekler. Girişte 2. PCR’ları alınarak 7 günlük karantinaya alınacaklardır . Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır.

-Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere COVID-19 negatif sonucu göstermeleri istenecektir. Ancak ara bölgede çalışan KKTC vatandaşı BM yerel personeli ile İngiliz Üs Bölgeleri içerisinde çalışan KKTC vatandaşlarından ülkemize giriş yapacaklarında her 15 günde bir COVID-19 negatif test sonucu göstermeleri istenecektir.

-C kategorisindeki ülkelerden gelecekler için 72-120 saat önce yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde belgeleme zorunluluğu vardır. Bu kişilere ülkeye girişlerinde 2. PCR testi yapılacak ve 14 gün süreyle Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantina uygulaması yapılacaktır.

-B kategorisinde olan ülkelerden gelecek kişiler KKTC’ye giriş yapmadan 72-120 saat önce yaptırdıkları negatif olan PCR test sonucunu göstererek ülkeye giriş yapabilecektir. Bu kişilere KKTC’ye giriş kapılarında 2. bir PCR testi yapılacak ve bu kişiler sonuçlar çıkana kadar, otel rezervasyonları olanlar otelde, evde konaklayacak olanlar ise evde izole olmak zorundadırlar.

Bulaşıcı Hastalıkları Yasası tahtında, toplum sağlığını korumak adına alınan kararlara bu uymayanlara en ağır cazai yaptırım uygulanacaktır.