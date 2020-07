Akdeniz Girişimciler Derneği’nden Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye plaket

Akdeniz Girişimciler Derneği Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye ziyaret gerçekleştirerek, pandemi dönemindeki başarısından dolayı tebrik ederek plaket sundu. Sizleri pandemi dönemindeki başarınızdan dolayı canı yürekten tebrik ederiz” diyen Akdeniz Girişimciler Derneği yetkilileri, KKTC’nin en büyük yükünü siz aldınız. Daha doğrusu en büyük sorumluluğu da siz aldınız.

Biz Girne esnafı, Akdeniz girişimcileri olarak hakikaten sizi tebrik ederiz. Bakanımıza moral vermek için geldik. Kendi çapımızda Çalışma ve Maliye Bakanlıklarına maske yardımı da yaptık. Hepimize düşen görevi yerine getirerek, elimizdeki imkanları kullanmaya başladık. Biz sizi seviyor ve size değer veriyoruz. Sizin başarınızı görmeyen, söylemeyen veya inkâr eden insan çok ayıp etmiş olur. Siz KKTC’nin tarihine geçtiniz. Siz hiç unutulmayacaksınız çünkü bu devirde dünyanın başına gelen bu kaosu KKTC’de iyi yöneterek elde ettiğiniz başarı her daim konuşulacaktır” şeklinde konuştu.

BAKAN PİLLİ: “BU HEPİMİZİN BAŞARISIDIR”

Ziyaret için ve onore sözleri için Akdeniz Girişimciler Derneği’ne teşekkür eden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, “Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten duygulandım. Beni düşünmeniz, mutluluğumu düşünmeniz ve bana bu plaketi vermeniz, buralara kadar gelmeniz hem beni çok memnun etti, hem duygulandırdı. Bu sadece sağlık bakanlığının değil, halkımızın, hepimizin başarısıdır. Başta hükümetimiz, Başbakanımızın, sağlık çalışanlarının özverisi ve halkın alınan tedbirlere uyması neticesinde güzel bir yol aldık. Biz halkımızın sağlığını her şeyden önde tutuyoruz.

Ben de bir doktorum. Bu dönemde bakanlık yaptığım için hem şanslıyım hem de mutluyum. Çünkü, halkımızın bu süreçte her zamandan çok sağlığa ihtiyacı vardı. O yüzden elimden gelen her şeyi yaptım. Dolayısıyla bu dönemde de halkımın sağlığı için her şeyi yaptım. Tabi ki pandemi bitmedi hala devam ediyor. Canla başla 7/24 burada çalışıyoruz. Bu dönemde maske takılması çok önemlidir. En azından kalabalık ortamlarda maske takılmasının mecburi hale getirilmesi için uğraşıyoruz” dedi.