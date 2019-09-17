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Bugüne kadarki en büyük nötron yıldızı

17 Eylül 2019

ABD’li astronomlar, Batı Virginia’da bulunan Green Bank Teleskobu ile yaptıkları gözlemler sırasında J0740+6620 adı verilen en büyük kütleli nötron yıldızını tespit etti.

ABD‘li gök bilimciler, bugüne kadarki en büyük kütleli nötron yıldızını keşfetti.

CNNInternational’ın haberine göre, Dünya’nın 333 bin, Güneş’in de 2,17 kat büyüklüğünde kütleye sahip nötron yıldızının, yerküreye 4 bin 600 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu, bir ucundan diğer ucuna olan mesafenin ise yaklaşık 24 kilometre olduğu belirtildi.

Keşfi yapan ekibin lideri Maura McLaughlin, “Green Bank‘de pulsarlardan yayılan çekimsel dalgaları yakalamaya çalışıyorduk. Bu çekimsel dalga tespitiyle ilgili olmaktan ziyade gözlemlerimizden çıkan birçok önemli sonucu ele alan bir makale.” ifadesini kullandı.

Yarıçapları itibarıyla evrenin en küçükleri olarak nitelendirilen nötron yıldızları, süpernova olarak patladıktan sonra kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşuyor.

Genellikle milisaniye ile saniye arasında değişen çok düzenli aralıklarla ışıma atımları gözlenen nötron yıldızları, “pulsarlar” olarak adlandırılıyor.

Keşfin ayrıntıları “Nature Astronomy” dergisinde yayımlandı.

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