Bakanlıktan, Çeler’in iddialarına yanıt

TDP Milletvekili Zeki Çeler sosyal medya hesabından özel bir bankanın faiz oranında yaptığı değişiklik ile Sosyal Sigortaların 1 milyon 400 bin TL zarara uğratılacağını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi:

“Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın Zeki Çeler’in bir banka nezdinde, Sosyal Sigortalar’ın uzun vadeli borçlanmasına dair kredi faizlerinin yükseltilmesi hakkındaki iddiaları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuştur.

İddia edilen ilgili bankanın 22 Nisan 2019 tarihinde Sayın Zeki Çeler’in bakanlığı döneminde Bakanlığa göndermiş olduğu yazılı talebi üzerine konu Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nin gündemine gelmiş ve 30 Nisan 2019 tarihinde Sayın Zeki Çeler’in bakanlığı döneminde tüm seçenekler değerlendirilerek ilgili bankanın faiz yükseltme talebi Sosyal Sigortalar İdare Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

Ne kadar ilginçtir ki Şubat 2019 tarihinde boşalan Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi Başkanlığı’na Sayın Zeki Çeler’in bakanlığı süresince atama yapılmamış, İdare Meclisi Başkanlığı mevkii boş kalmış ve başkanlığı meclis üyelerinden birisi geçici olarak sürdürmüştür.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi , günümüzün ekonomik koşullarının değişmesi ve banka faizlerinin düşme eğilimine girmesi ile birlikte; ilgili bankaya söz konusu kredinin faizinde indirim yapılması yönünde gerekli girişimi yapmıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemle duyurulur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”