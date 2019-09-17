KıbrısManşet

Bakanlıktan, Çeler’in iddialarına yanıt

17 Eylül 2019

TDP Milletvekili Zeki Çeler sosyal medya hesabından özel bir bankanın faiz oranında yaptığı değişiklik ile Sosyal Sigortaların 1 milyon 400 bin TL zarara uğratılacağını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi:

“Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın Zeki Çeler’in bir banka nezdinde, Sosyal Sigortalar’ın uzun vadeli borçlanmasına dair  kredi faizlerinin yükseltilmesi hakkındaki iddiaları ile ilgili kamuoyunu  bilgilendirme gereği  duymuştur.

İddia edilen  ilgili bankanın 22 Nisan 2019 tarihinde Sayın Zeki Çeler’in  bakanlığı döneminde  Bakanlığa göndermiş olduğu  yazılı talebi üzerine  konu Sosyal Sigortalar  İdare Meclisi’nin  gündemine gelmiş ve 30 Nisan 2019  tarihinde Sayın  Zeki Çeler’in  bakanlığı döneminde  tüm seçenekler değerlendirilerek   ilgili bankanın faiz yükseltme  talebi   Sosyal Sigortalar İdare Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

Ne kadar ilginçtir ki  Şubat 2019 tarihinde  boşalan Sosyal Sigortalar Dairesi  İdare Meclisi Başkanlığı’na  Sayın Zeki Çeler’in  bakanlığı süresince  atama yapılmamış, İdare Meclisi Başkanlığı  mevkii  boş kalmış ve başkanlığı  meclis üyelerinden  birisi geçici olarak sürdürmüştür.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi , günümüzün ekonomik koşullarının değişmesi ve banka  faizlerinin düşme eğilimine  girmesi  ile birlikte;  ilgili  bankaya  söz konusu  kredinin  faizinde indirim yapılması yönünde  gerekli girişimi yapmıştır.

Kamuoyunun  doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemle duyurulur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”

Zeki Çeler: Devletin malı deniz yemeyen keriz!

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Akama’yı yeniden yakmak istediler

17 Eylül 2019

Maraş konulu rapor Anastasiadis’in elinde

17 Eylül 2019

“Gece kulüplerindeki kadınlar can güvenliğinden yoksun”

17 Eylül 2019

Akıncı: Artık sözler tükendiğine göre sorunları ortadan kaldırma iradesini sergileme zamanıdır

17 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı