Buğra ve Merve, Sinop’ta

Türkiye Pro Beach Tour’un ikinci etabı bugün Sinop’ta başlıyor

RUS PARTNERLERLE: Buğra Eryıldız, Hopa’da takım arkadaşı Ksenia ile mücadele ederken, Merve Çelebi de Rus Olga Motrich ile mücadele verecek

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Beach Tour’un ikinci etabı olan Sinop etabı bugün başlıyor.

26-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek turun ikinci etabında ilk etapta yer alan Buğra Eryıldız’dan sonra Merve Çelebi de organizasyona katılacak.

Sporcularımız, Sinop’ta

İlk etapta Rus takım arkadaşı Ksenia ile Hopa’da üçüncülük kazanan Buğra Eryıldız yine bu etapta da iddialı.

Buğra’nın yer alacağı etaba diğer Plaj Voleybolunun önemli ismi Merve Çelebi de Rus Olga Motrich ile katılacak. İlk etaba Türkiye Kar Voleybol Milli Takımında olması nedeniyle katılamayan Merve Çelebi bugün başlayacak organizasyonda Olga Motrich ile kürsü mücadelesi verecek.