Spor

Hentbolcular, Bosna’da beraberlikle başladı

26 Temmuz 2019

KKTC U17 Kızlar Hentbol Milli Takımı, Bosna Hersek’de düzenlenen Zenica Kupası’na katıldı

İLK MAÇTA BERABERLİK:

Bosna’da KKTC bayrağı ile mücadele eden kadın millilerimiz ilk maçında Zavidovici Kantonu’ndan KRiVAJA takımı ile 29-29 berabere kaldı. Milli Takımla birlikte Bosna’da bulunan Hentbol Fedrerasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Zenica Büyükşehir Belediye Başkanı Fuat Kasımovic ile özel görüşme yaptı

KKTC U17 Kızlar Hentbol Milli Takımı, Bosna Hersek’de düzenlenen Zenica Kupası’na katıldı.

Zenica Kupası için Bosna’ya giden takımımız dün turnuvadaki ilk maçını oynadı.

Bosna Hersek’te düzenlenen turnuvada takımımız ilk maçında beraberlik elde etti.

“Zavidovici Kantonu”ndan KRiVAJA Takımı ile oynayan kadın millilerimiz rakibi ile 29-29 berabere kaldı.

 

Belediye başkanını ziyaret ettiler

Zenica Büyükşehir Belediye Başkanı Fuat Kasımovic, KKTC Hentbol Fedrerasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Fuat Kasımoviç sporun evrensel olduğunu ve KKTC Hentbol Federasyonu kafilesini Zenica da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

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