Bu örümcek robot, yeni bir teknoloji sayesinde düz duvara tırmanabiliyor

Bilim insanları, özel bir ayak sistemine sahip yeni bir örümcek robot ürettiler. Bu robot, sahip olduğu özel yapıdaki ayaklarla duvarlara tırmanabiliyor. Benzerlerinden farklı bir sistemle çalışan robot, vantuzlu robotların başarısız olduğu pürüzlü yüzeylerde tam başarı sağlıyor.

Robotlar, uzunca bir süredir hayatımızın içerisindeler. Kimi zaman sektörel anlamda kullanılan robotlar, kimi zamansa daha çok gündelik yaşama yardımcı olmaları için üretiliyorlar. Şimdiyse sizlere, dünyanın en yüksek binalarına bile tırmanabilecek şekilde tasarlanan bir örümcek robottan bahsedeceğiz. Üstelik bu robot, sahip olduğu sistem sayesinde tırmanmak istediği yüzey pürüzlü bile olsa sorun yaşamıyor. Aslına bakacak olursak mühendisler, geçtiğimiz dönemlerde vantuzlu birrobot zaten geliştirmişti. Bu robotlar; cam gibi pürüzsüz yüzeylere sorunsuz bir şekilde tırmanabiliyordu. Ancak iş, pürüzlü yüzeylere geldiğinde istenilen sonuç elde edilemiyor, vantuzun vakum sıkıntısı yüzünden robotlar başarısız oluyordu. Ancak bu sorun, geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte tarih olmuş durumda. Yeni nesil örümcek robotun sahip olduğu vantuz, akışkan fiziğinden faydalanıyor. Şöyle ki; robotun bulunan özel ayakları, dairesel yapının içerisinde sürekli olarak su çeviriyor. Dönen su, vakumun gücünü daima maksimum seviyede tutuyor ve böylelikle robot, zemin ne durumda olursa olsun tutunmakta herhangi bir sorun yaşamıyor. Örümcek robotta uygulanan tekniğe, sıfır basınç farkı deniyor.