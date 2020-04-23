Bu kez sağlık çalışanları alkışladı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantinada görevli hemşire Oğuz Köse, Fatma Zengin ve Filiz Toklu sosyal medyadan bugün paylaştığı video ile “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını” kutladı.

Paylaşımında, “İçindeki çocuğu özgür bırakmayı başaran tüm yetişkinlerin ve yetişkinlere öğretecek çok şeyi olan tüm çocuklarımızın dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diyen hemşireler , “Geleceğimiz olan çocuklarımız için evde kal güvende ol, birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz” mesajı verdi. Çocukları alkışladı.

Hemşirelerin paylaşımı şöyle:

“Ne GUZEL bir gün ;

Geleceğimiz olan çocuklar cıvıl cıvıl sesleri ile uyanamadık

ama

BAKTIĞIM HER YERDE

İZLEDİĞİM VE DİNLEDİĞİM HER KANAL ve RADYODA

Çocuklar ağlamıyor,

Çocuklar ölmüyor,

Onlar COCUK GIBI oynuyorlar ve GÜLÜYORLAR.

İçindeki ÇOCUĞU özgür bırakmayı başaran tüm yetişkinlerin

ve

Yetişkinlere öğretecek çok şeyi olan tüm Çocuklarımızın

dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK ve ÇOCUK bayramı kutlu olsun

Ne mutlu ki

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKELERİ ISIGINDA YETİŞMİŞ BİR ÇOCUĞUM ..

NE MUTLU Kİ TÜRKÜM !!!

Geleceğimiz olan ÇOCUKLARIMIZ için

#evdekalguvendeol

#birliktebasaracagiz

#birlikteyenecegiz

Alkışlarımız geleceğimiz olanÇOCUKLARIMIZ”