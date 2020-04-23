DünyaEkonomi

Suudi Arabistan’da petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle harcamalar kısıldı

23 Nisan 2020

Suudi Arabistan Maliye Bakanı, petrol fiyatlarının düşmesi üzerine seyahat ve geçici görevlendirmelerle ilgili harcamaların kısıldığını ve projelerin ertelendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi üzerine seyahat ve geçici görevlendirmelerle ilgili harcamaların kısıldığını ve projelerin ertelendiğini açıkladı.

Cedan, düzenlediği basın toplantısında, krizle başa çıkma ve açığı kontrol altında tutma konusunda finansal güce sahip olduklarını ve devlet harcamalarını azaltmak için ek önlemler almayı değerlendirdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınından önce ülkenin borçlanma hacminin bu yıl 120 milyar riyale (32 milyar dolar) ulaşması beklenirken, şu anda 220 milyar riyale (59 milyar dolar) ulaşabileceğinin öngörüldüğünü söyleyen Muhammed el-Cedan, “İlk kez petrol dışı sektörde negatif büyüme bekliyoruz. Sağlık koşulları elverirse, ekonomiyi canlandırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, 19 Mart’ta petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13.3 milyar dolar) küçülme kararı almıştı.

Suudi Arabistan’ın 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kenya’da karantina merkezinden toplu firar

Kenya’da karantina merkezinden toplu firar

22 Nisan 2020
Photo of ABD’nin Missouri eyaleti, Covid-19 salgını nedeniyle Çin’e dava açtı

ABD’nin Missouri eyaleti, Covid-19 salgını nedeniyle Çin’e dava açtı

22 Nisan 2020
Photo of Örs: İzin konusunda çifte standart var

Örs: İzin konusunda çifte standart var

22 Nisan 2020
Photo of 103 yaşındaki Belçikalı kadın iki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı

103 yaşındaki Belçikalı kadın iki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı

22 Nisan 2020
Photo of Dünya genelinde 177 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde 177 binden fazla kişi hayatını kaybetti

22 Nisan 2020
Photo of Netflix abone sayısı dünya genelinde 183 milyona çıktı

Netflix abone sayısı dünya genelinde 183 milyona çıktı

22 Nisan 2020
Photo of TC Merkez Bankası’ndan yeni swap limiti hamlesi

TC Merkez Bankası’ndan yeni swap limiti hamlesi

22 Nisan 2020
Photo of Çad, Angola’ya 100 milyon dolarlık borcunu sığırla ödüyor

Çad, Angola’ya 100 milyon dolarlık borcunu sığırla ödüyor

22 Nisan 2020
Photo of ABD Senatosu’ndan koronavirüs için 484 milyar dolarlık ek bütçeye onay

ABD Senatosu’ndan koronavirüs için 484 milyar dolarlık ek bütçeye onay

22 Nisan 2020
Photo of İran Devrim Muhafızları: İlk askeri uydumuz ‘Nur 1’ yörüngede

İran Devrim Muhafızları: İlk askeri uydumuz ‘Nur 1’ yörüngede

22 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı